Democrazia Cristiana a Palermo: “Fiducia nel sindaco Lagalla, pieno sostegno per le Amministrative del 2027”

- Pubblicità -

PALERMO – Le prossime elezioni amministrative in alcuni Comuni della provincia di Palermo e il percorso politico che la DC intende continuare sono stati al centro della riunione che si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri presso la segreteria regionale del partito. All’incontro erano presenti i commissari regionali Totò Cascio e Carmelo Sgroi, il presidente del partito Laura Abbadessa, gli onorevoli Nunzia Albano e Carmelo Pace, l’assessore comunale Giuliano Forzinetti, il capogruppo al Comune di Palermo Salvatore Imperiale, la consigliera comunale Giovanna Rappa e il segretario provinciale Santi Bellomare, oltre a numerosi dirigenti e rappresentanti del partito nel territorio.

Nel corso della riunione è stata ribadita con chiarezza la volontà del partito di proseguire con determinazione il proprio percorso politico, senza farsi condizionare dalle recenti vicende che hanno animato il dibattito pubblico. Particolare attenzione è stata rivolta alle prossime elezioni amministrative, per le quali il partito è già al lavoro con spirito unitario e progettuale, come dichiarato dal segretario provinciale Santi Bellomare.

- Pubblicità -

In ambito comunale il partito ha confermato con forza la piena fiducia e il convinto sostegno al sindaco Roberto Lagalla, esprimendo apprezzamento per il rispetto istituzionale dimostrato nei confronti della Democrazia Cristiana e dei suoi esponenti locali. La DC di Palermo ribadisce il proprio leale sostegno all’attuale amministrazione e dichiara sin d’ora che sosterrà convintamente, anche per le elezioni amministrative del 2027, la candidatura del sindaco Lagalla, confermando impegno politico, coerenza e lealtà per questa e per la prossima sindacatura.

Il partito continuerà a operare con serietà, concretezza e spirito costruttivo, mettendo al centro lo sviluppo di Palermo, la crescita economica e il rafforzamento dei servizi ai cittadini, con l’obiettivo di garantire stabilità amministrativa e una visione chiara per il futuro della città.