Acireale reagisce: intervento civico a Stazzo e oltre 110 kg di rifiuti raccolti

Un segnale concreto di vicinanza e sostegno ai cittadini colpiti dai danni del ciclone Harry. È questo il significato dell’intervento civico che si è svolto nella frazione di Stazzo, ad Acireale, dove volontari e residenti si sono uniti in una giornata dedicata alla cura dei luoghi e alla risposta collettiva alle difficoltà lasciate dall’emergenza climatica.

Nel corso dell’iniziativa i volontari di Retake hanno riqualificato 70 metri quadrati di superfici verticali e raccolto complessivamente oltre 110 kg di rifiuti, di cui 50 kg di indifferenziata, 28 kg di plastica e 35 kg di carta. Un’azione concreta che ha contribuito a restituire decoro e vivibilità a un’area duramente colpita, ma anche a rafforzare il senso di comunità e partecipazione.

L’intervento si è svolto in coordinamento con il Comune di Acireale ed è stato realizzato contestualmente all’impegno di diversi enti e realtà del territorio. Fondamentale, in particolare, la presenza della Croce Rossa, insieme a numerose associazioni e a tantissimi volontari, che hanno risposto con generosità e spirito civico all’appello di solidarietà.

L’iniziativa è stata promossa e coordinata da Antonino Piedigaci, responsabile di Retake Catania, come gesto di vicinanza e solidarietà tra territori siciliani.

L’esperienza di Stazzo conferma il ruolo della partecipazione civica come risposta immediata e tangibile alle emergenze, capace di generare non solo rigenerazione urbana, ma anche fiducia, collaborazione e resilienza condivisa.

«Questo intervento nasce dalla convinzione che nessuna comunità debba sentirsi abbandonata dopo un evento così duro – dichiara Piedigaci. La solidarietà tra città siciliane è un valore concreto: quando una parte dell’isola viene colpita, le altre rispondono. Prendersi cura dei luoghi significa anche prendersi cura delle persone e dei legami che tengono unite le nostre comunità».