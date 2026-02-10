Serie C, Catania-Audace Cerignola: la diretta della partita

Torna oggi in campo il Catania alle 20.30 che sfida al “Massimino” l’Audace Cerignola, prima gara interna del mese di questo lungo febbraio di tour de force. I rossazzurri sono in cerca di riscatto dopo la sconfitta di 10 giorni fa contro il Sorrento per 3-1, sconfitta che ha relegato gli etnei al secondo posto al momento a -6 del Benevento (anche per il rinvio della gara contro il Trapani). Occhio, però, ai gialloblù che sono tra le squadre più in forma del campionato. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Catania-Audace Cerignola: la diretta della partita
20.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Audace Cerignola
Catania-Audace Cerignola: le formazioni ufficiali
ARBITRO: Il sig. Marco Di Loreto della sezione di Terni
ASSISTENTI: Il sig. Elia Tini Brunozzi della sezione di Foligno e il sig. Emanuele Spagnolo della sezione di Reggio Emilia
QUARTO UOMO: Il sig. Alfredo Iannello della sezione di Messina
FVS: Il sig. Lorenzo Chillemi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.
Inoltre, il match Catania-Audace Cerignola sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.