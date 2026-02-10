Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza: domani (11 febbraio) ai Benedettini l’evento di orientamento promosso da Università e Accademia

- Pubblicità -

Mercoledì 11 febbraio, alle 8,30, nell’auditorium “De Carlo” del Monastero dei Benedettini si terrà un evento promosso dall’Università e dall’Accademia di Belle Arti di Catania in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza.

L’iniziativa è rivolta alle studentesse e agli studenti di tutti e cinque gli anni degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e si inserisce in un percorso di orientamento, ispirazione e sensibilizzazione sui temi dell’accesso paritario ai saperi scientifici, tecnologici, artistici e umanistici (STEAM).

La Giornata, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015 (Risoluzione A/RES/70/212), intende infatti promuovere una riflessione condivisa sul ruolo delle donne nei processi di ricerca, innovazione e leadership, con particolare attenzione ai contesti interdisciplinari, in cui il dialogo tra scienza e arte rappresenta un elemento chiave per lo sviluppo del pensiero critico e creativo. L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto di orientamento attivo “OUI, ovunque da qui”, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – M4.C1, Investimento 1.6), con il sostegno dell’Unione Europea – NextGenerationEU.

Interverranno in questa occasione la prof.ssa Ambra Stazzone, vicedirettrice dell’Accademia di Belle Arti e storica dell’Arte contemporanea, e la prof.ssa Laura Barreca, Direttrice del Museo Civico di Castelbuono e storica dell’arte. L’incontro sarà introdotto e moderato dalla prorettrice dell’Università di Catania, prof.ssa Lina Scalisi.

La giornata si configura come un’occasione formativa e orientativa di particolare valore per le studentesse, offrendo modelli culturali positivi, stimoli interdisciplinari e strumenti di riflessione utili alla costruzione consapevole del proprio percorso di studi e professionale.