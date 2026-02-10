Infrastrutture. Barbagallo (PD): “Lavori fermi sulla Rg-Ct, è il frutto amaro del codice degli appalti voluto da Salvini”

- Pubblicità -

Catania, 10 febbraio 2026 – “Chiediamo al governo nazionale di convocare con urgenza un tavolo tecnico sull’ennesimo blocco dei lavori al cantiere del lotto 3 dell’autostrada Ragusa-Catania, un’opera fondamentale per cui il PD è riuscito a far completare la progettazione, finanziarla e far appaltare i lavori. Ancora una volta gli operai tornano a scioperare per il mancato versamento dello stipendio da novembre.



E’ questo il frutto indigesto di quel codice degli appalti voluto dal ministro Matteo Salvini che ha introdotto il via libera ai subappalti a catena, eliminando i controlli, strizzando l’occhio ai furbi e creando situazioni ingarbugliate come questa. E’ necessaria una rivisitazione urgente prevedendo l’assunzione di responsabilità diretta per le imprese aggiudicatarie degli appalti che se, sostituite, lo devono essere tramite un nuovo bando pubblico”. Così Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD Sicilia e capogruppo PD in commissione Infrastrutture e Trasporti della Camera, che evidenzia lo stallo in particolare sul lotto 3 del raddoppio che dovrebbe unire Ragusa a Catania.

“Intanto è urgente che il governo si faccia carico – aggiunge – di far sedere attorno ad un tavolo tutti gli attori protagonisti, inclusi Commissario e Anas, oltre ai sindacati. Affinchè vengano garantiti – conclude – i sacrosanti diritti dei lavoratori e contestualmente avviare in modo deciso i lavori”.

