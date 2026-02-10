Presentazione dello spettacolo “Letizia va alla guerra” al teatro “Domenico Popolo” di Montalbano Elicona (ME) per la rassegna “Il Teatro nel Borgo”

- Pubblicità -

Proseguirà domani, 11 febbraio 2026, alle ore 18.30, al teatro “Domenico Popolo” di Montalbano Elicona, la rassegna “Il Teatro nel Borgo”, organizzata dalla “Banca della Speranza”. Il secondo spettacolo del 2026, ed il sesto per la stagione teatrale 2025/26, è “Letizia va alla guerra, la suora, la sposa e la puttana” di Agnese Fallongo, una produzione “Teatro de Gli Incamminati” con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo. “Letizia va alla guerra” è un racconto tragicomico di tenerezza e verità. Tre grandi donne, due guerre mondiali, un sottile fil rouge ad unirle: uno stesso nome, un unico destino. Tre donne del popolo, che, irrimediabilmente travolte dalla guerra nel loro quotidiano, si ritroveranno a sconvolgere le proprie vite e a compiere piccoli grandi atti di coraggio in nome dell’amore. Tre provenienze regionali differenti: nord, sud e centro Italia – Veneto, Sicilia e Lazio. Tre età differenti: una fanciulla, una donna e un’anziana.

E come è già accaduto per il precedente spettacolo, la direzione artistica del teatro ha pensato di rendere anche questa serata ancora più speciale, mettendo a disposizione un servizio navetta gratuito fino al teatro e ritorno. Si parte dai caselli autostradali di Falcone alle ore 17.00 con destinazione il teatro “Domenico Popolo” di Montalbano Elicona. Al termine dello spettacolo, si ritorna ai caselli autostradali di Falcone. Per usufruire del servizio la prenotazione è obbligatoria al numero 370 1207067.

