Catania, venerdì 13 febbraio a Palazzo Tezzano la presentazione del libro “Corpi e parole di donne per la pace”

CATANIA – Venerdì 13 febbraio alle ore 17.00, nella sede della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, a Palazzo Tezzano (piazza Stesicoro 29), si terrà la presentazione del libro “Corpi e parole di donne per la pace. L’esperienza del Presidio di Palermo”, a cura di Mariella Pasinati.

L’incontro, promosso nell’ambito dell’iniziativa “10, 100, 1000 piazze per la pace e per un futuro senza violenza”, offrirà un momento di riflessione sul ruolo delle donne nei percorsi di rifiuto della violenza e di costruzione della pace. A dialogare con la curatrice saranno le pacifiste catanesi, in un confronto aperto alla cittadinanza. L’appuntamento è a ingresso libero.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare la locandina ufficiale dell’evento qui sotto: