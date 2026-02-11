Scuole, da giovedì nella stazione metro Giovanni XXIII la mostra “Il carnevale ecologico”

- Pubblicità -

Giovedì 12 febbraio alle ore 10,30, negli spazi della stazione Fce della metropolitana “Giovanni XXIII”, l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi inaugurerà la mostra dei lavori, individuali e collettivi, prodotti dalle scuole primarie che hanno aderito al progetto “Il Carnevale Ecologico – L’allegro mondo della natura floreale”.

L’iniziativa ha coinvolto alunne e alunni in attività che hanno associato l’aspetto ludico e fantasioso della ricorrenza carnevalesca a momenti educativi, finalizzati a sensibilizzare al rispetto e alla tutela dell’ambiente.

Il progetto è stato promosso dalla direzione Pubblica Istruzione, retta da Fabrizio D’Emilio, e realizzato dagli animatori scolastico-culturali della sezione didattica “Ambiente e Scuola” e dall’associazione “Cittadinanzattiva Sicilia Aps”, con il coordinamento della responsabile comunale delle Attività parascolastiche Elena Granata.

Hanno aderito gli istituti scolastici Battisti, Brancati, Deledda/Coppola/De Sanctis, Diaz/Manzoni, Di Guardo/Quasimodo, Montessori/Mascagni, Parini, Pizzigoni/Carducci, Rita Atria, San Giovanni Bosco, Sauro/Giovanni XXIII, Verga, Vespucci/Capuana/Pirandello, Vittorino da Feltre. La mostra sarà visitabile da giovedì 12 febbraio a martedì 17 febbraio.