“Vota no per difendere la Costituzione”: domani Elly Schlein a Palermo

- Pubblicità -

Palermo, 11 febbraio 2026 – Elly Schlein a Palermo a sostegno della campagna del Partito Democratico “Vota No per difendere la Costituzione”, in vista del referendum del 22 e 23 marzo. L’appuntamento si terrà domani (giovedì 12 febbraio) alle ore 17 al cinema Rouge et Noir, in piazza Verdi.

Saranno presenti, tra gli altri, il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo e il deputato Giuseppe Provenzano con i dirigenti provinciali e regionali del Partito e i parlamentari nazionali e regionali; Piergiorgio Morosini; Daniela Ciancimino del comitato civico regionale per il no e Fausto Amato del comitato avvocati per il no.

- Pubblicità -