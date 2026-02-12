Centro Zō di Catania, domani 13 febbraio per la rassegna “Partiture” i corpi sonori catartici di Marta De Pascalis

- Pubblicità -

Venerdì 13 febbraio, alle ore 21, la stagione 2025-2026 di Partiture, la rassegna di Zo Centro culture contemporanee di Catania dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica, tra elettronica, neoclassica e contemporanea, accoglie la compositrice e sound artist romana Marta De Pascalis. “Sky Flesh”, il suo ultimo album, è stato pubblicato nel 2023 dall’etichetta Light-Years di Caterina Barbieri, piattaforma ideale per le sue labirintiche vignette cosmiche. Evento in collaborazione con Luce del Sud.



Attualmente residente a Berlino, Marta De Pascalis a Roma è stata circondata da rovine atrofizzate che hanno suscitato il suo interesse per la decadenza e la memoria. Nei suoi ultimi tre album ha utilizzato loop a nastro e tecniche avanzate di sintetizzazione per creare un mondo sonoro unico, guidato dalla sua filosofia musicale piuttosto che da un’estetica specifica. Con lo sviluppo della sua tecnica e della sua sicurezza, la sua musica è diventata ancora più idiosincratica e in questa fase della sua carriera ha ridotto il suo suono agli elementi fondamentali, concentrandosi sull’emozione, sulla narrazione e sul mistero. Utilizzando timbri che ricordano un’epoca in cui la musica elettronica ondeggiava verso il futuro, il contenuto melodico della De Pascalis affonda le sue radici nella musica antica e rinascimentale, quasi a scindere completamente la storia.



Il mondo sonoro di Marta De Pascalis agisce come un inquietante traduttore che congela ed espande le emozioni, trasmettendole in paesaggi sonori unici. I suoi lavori da solista utilizzano l’analogico, la sintesi fm e un sistema tape-loop, con cui scolpisce le forme d’onda per dare forma a corpi sonori catartici.



Composto utilizzando solo il potente Yamaha CS-60, sintetizzatore in auge negli Anni ’70 e ’80 della stessa serie del CS-80 che il compostore greco Vangelis ha utilizzato per realizzare la famosa colonna sonora di “Blade Runner”, “Sky Flesh” è un set straordinariamente concentrato ed espressivo di De Pascalis, algoritmi frattali che diventano opere d’arte radiofoniche. De Pascalis è più interessata a mostrare quanto sia versatile lo strumento, e lo suona a volte come un clavicembalo, a volte come se fosse una fanfara di ottoni inquietanti.



I suoi suoni sono familiari dal recente passato, ma la sua scelta di melodia e armonia è guidata da preoccupazioni che provengono da più lontano. Biglietti: € 18, ridotto € 15.