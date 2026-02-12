D’Agostino: “I 200 milioni di euro per la super Zes sono una potente risposta del governo regionale”

- Pubblicità -

“Questa è una battaglia vinta ed interamente di Forza Italia: al presidente Schifani ed al governo vanno fatti i complimenti per avere mantenuto la parola. Si tratta di in doppio merito: laddove lo Stato aveva deluso le imprese, la Regione ha colmato il buco. I fondi, frutto di una rimodulazione di risorse europee, passeranno all’Agenzia delle Entrate che darà piena copertura agli investimenti programmati dalle aziende siciliane attraverso il sistema del credito di imposta. La Sicilia é attualmente l’unica a riuscire a dare piena copertura, in favore di imprese operanti nella nostra Isola, alle richieste avanzate ed accettate secondo la procedura nazionale Zes del 2025, attraverso una norma regionale (ribattezzata SuperZes) che peraltro semplifica anche alcune procedure amministrative”.

Ad affermalo e il deputato regionale Nicola D’Agostino parlando della Super Zes.

- Pubblicità -

“Gli interventi che Schifani ha immaginato, discusso e concordato con il governo nazionale ed infine deliberato, sono anche conseguenti alla fase di ascolto di tanti imprenditori, compreso il “Think tank” promosso a Catania il 9 gennaio. Una bella pagina di ottima politica che mette la Sicilia in posizione di grande vantaggio competitivo nel presente e nel futuro”, conclude D’Agostino.