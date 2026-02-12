Scuole, al via iniziativa di prevenzione del piede piatto in collaborazione con l’Azienda ospedaliera Cannizzaro

- Pubblicità -

L’assessorato comunale alla Pubblica Istruzione ha avviato, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, un’importante attività di prevenzione rivolta agli studenti delle scuole medie cittadine: lo screening del piede piatto. L’iniziativa è stata promossa dal consigliere comunale Gerry Barbagallo e dall’assessore Andrea Guzzardi con l’obiettivo di favorire la cultura della prevenzione e della tutela della salute in età scolare, intervenendo precocemente su eventuali problematiche ortopediche.



Il Piede Piatto è una condizione molto comune che, se individuata in tempo, può essere gestita in modo efficace con trattamenti non invasivi, prevenendo complicazioni posturali. Nell’ambito del progetto, la cura diretta delle valutazioni specialistiche è affidata al contributo del dott. Francesco Roberto Evola, ortopedico dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro, a garanzia di un supporto medico qualificato per gli studenti coinvolti.



L’iniziativa, coordinata dalla direzione comunale Pubblica Istruzione con l’Ufficio Prevenzione ed Educazione alla Salute, ha registrato un’ampia adesione da parte degli istituti scolastici del territorio, a conferma dell’attenzione del mondo della scuola verso iniziative dedicate al benessere e alla salute degli studenti.

Le scuole che hanno aderito sono: Giovanni XXIII (primo istituto ad avviare le attività di screening), Malerba, Verga, De Roberto, Petrarca, Pestalozzi, Parini e Battisti.

- Pubblicità -

“Investire sulla prevenzione – ha dichiarato l’assessore Guzzardi – significa prendersi cura del futuro dei nostri ragazzi. Grazie alla collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro e al lavoro della Direzione Pubblica Istruzione e dell’Ufficio Educazione alla Salute, stiamo offrendo un servizio concreto alle famiglie e agli studenti, rafforzando il legame tra scuola, sanità e istituzioni”.



“Questa iniziativa – ha aggiunto il consigliere Barbagallo – nasce dalla volontà di portare la prevenzione direttamente nelle scuole, con un’azione concreta e utile per i ragazzi e per le famiglie. Ringrazio l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro e il Dott. Evola per la disponibilità e la professionalità dimostrata”.



Lo screening proseguirà nelle prossime settimane con il coinvolgimento delle scuole aderenti, con l’obiettivo di estendere ulteriormente l’iniziativa e consolidare un modello efficace di prevenzione scolastica sul territorio comunale.