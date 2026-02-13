A Teatro Bis in scena “Carta Straccia” e l’importanza di conoscersi e accettarsi

- Pubblicità -

CATANIA – Nuovo appuntamento con la rassegna Giovani Sguardi di Buio in Sala, dedicata alla nuova drammaturgia, che venerdì 20 e sabato 21 febbraio, alle ore 21.00, e domenica 22 febbraio, alle ore 18.00, sul palco di Teatro Bis all’interno del centro polifunzionale dell’Istituto Leonardo Da Vinci debutterà per la regia di Diletta Borrello lo spettacolo “Carta Straccia” della giovane e promettenteautrice Giulia Ricciardolo.

“È una storia intima ed intensa- dichiara l’autrice Giulia Licciardolo vincitrice del bando dedicato agli autori under 35 promosso dall’Associazione Buio in Sala- dove tutti possono riconoscersi. È una pièce che parla a coloro che non si sentono mai abbastanza con il preciso obiettivo di ricordarci che ognuno di noi ha una storia che vale la pena di raccontare”.

Leonardo Monaco interpreta Saro Sabia, che dopo essersi licenziato dal suo lavoro d’ufficio si chiude in camera per realizzare il suo sogno di diventare scrittore e grazie all’improvvisa apparizione di fogli pieni di storie e di un’ospite inattesa, interpretata dall’attrice Graziana Spampinato, il protagonista intraprenderà un viaggio che lo porterà a riscoprirsi e a comprendere che cosa significa davvero creare.

“Carta Straccia è uno spettacolo originale e toccante di una giovane donna che vuole regalarci il suo sguardo sul mondo- dichiara la regista Diletta Borrello- tra lo smarrimento creativo e l’importanza di conoscersi e accettarsi”.