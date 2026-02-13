L’associazione donatori volontari sangue San Marco presenta il nuovo logo per i 25 anni di attività

- Pubblicità -

CATANIA – Il rosso del sangue, l’elefante come simbolo di Catania e dunque come elemento identitario e un cuore che rappresenta il cuore grande di chi sa donare: sono i tre elementi che caratterizzano il nuovo logo dell’associazioneDonatori Volontari Sangue San Marco, logo scelto tra oltre 80 partecipanti al concorso voluto proprio dall’associazione in occasione del 25esimo anniversario che si celebra il prossimo 15 febbraio.

Oggi – nella sede storica di via Ofelia – è stato presentato alla città il logo che è stato creato da Sandro Poliafico di Militello, classe 1998.

- Pubblicità -

«Abbiamo ricevuto loghi da tutta Italia – dice il presidente dell’associazione cav. Giuseppe Mario Frezza – e ciò sottolinea quanto il tema della donazione stia a cuore a molti e come questo concorso abbia consentito di sensibilizzare anche coloro che hanno partecipato. Non è stato facile scegliere il logo vincitore perché tutti esprimevano qualcosa e suscitavano emozioni».

A scegliere il logo una giuria qualificata composta da:Giuseppe Mario Frezza, Presidente dell’associazione e presidente di Giuria; Rosario Battiato, segretario generale dell’associazione “San Marco”; Monica Pintaldi, responsabile Social Media Manager dell’associazione “San Marco”; Danilo De Marco, Creative Director dello Studio K95; Claudio Bonaccorso, Fotografo.

Le richieste nel bando erano: riconoscibilità, originalità,territorialità, significatività.

«Tutti elementi che abbiamo riscontrato nel logo vincitore» dice ancora il presidente Frezza.

«Nel mio logo – ha detto il vincitore Sandro Poliafico – ho fatto una sintesi che fonde tre simboli in un’unica sagoma rossa, come il colore del sangue e dell’amore. Il Cuore con la parte sinistra della figura che rappresenta l’emozione, la generosità e l’atto d’amore del donare; l’Elefante (u Liotru): la parte destra e la proboscide delineano il simbolo iconico di Catania, legando indissolubilmente l’associazione al territorio; la Goccia: utilizzando la tecnica dello spazio negativo (il vuoto bianco all’interno del rosso), la goccia di sangue diventa la parte centrale del logo completandone la figura. Il marchio comunica visivamente che “Catania ha a cuore la donazione», conclude l’artista.

«Il nostro concorso si inserisce in un processo di sensibilizzazione sul valore del dono: non sono mai abbastanza i donatori e avvicinare sempre nuove persone é un obiettivo che tutta la società deve porsi perché donare significa salvare vite», conclude il presidente Frezza.

All’autore del logo vincitore è stato consegnato un assegno di 1.500 euro come premio. Alla presentazione del logo ha partecipato il consiglio direttivo.

«Un’occasione quella della presentazione del logo che ci permette anche di far capire come l’associazione si prenda cura a 360 gradi di chi dona: tra i servizi che offriamo anche l’ecografia alla milza», ha detto il segretario generale Rosario Battiato.