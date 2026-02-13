Sequestro Etnaland, Marano (M5s) ha depositato richiesta audizione congiunta commissioni Ambiente e Salute all’Ars: “Tenere alta attenzione su sviluppi vicenda”

La deputata regionale: “Fiducia nel lavoro della magistratura che farà luce sui fatti. Tutelare l’ambiente ma anche la salute dei cittadini che hanno frequentato quei luoghi o che vivono in quella zona”

“Non nascondo la mia preoccupazione per le indagini della Procura di Catania, tutt’ora in corso, che hanno portato al sequestro preventivo del parco acquatico Etnaland di Belpasso. Una struttura che durante la stagione estiva diventa meta privilegiata di centinaia di migliaia di giovani e famiglie provenienti non solo da tutta la Sicilia ma anche da altre regioni del Sud Italia e che genera, con decine e decine di lavoratori, un indotto economico importante per il nostro territorio”.

Così Jose Marano, deputata regionale M5s e vicepresidente commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Assemblea regionale siciliana.

“Desidero esprimere piena fiducia nel lavoro della magistratura – aggiunge Marano – e sono certa che saprà fare luce sulla pesante ipotesi accusatoria e cioè che i rifiuti prodotti dalla struttura venivano dati alle fiamme in un terreno contiguo al parco e poi sotterrati”.

“Nelle more che si chiariscano circostanze e fatti – conclude la deputata – ho depositato richiesta di audizione congiunta delle commissioni Salute e Ambiente dell’Assemblea regionale siciliana. In ballo non c’è solo la tutela dell’ambiente e dei lavoratori ma soprattutto la salute di chi ha frequentato quei luoghi e dei cittadini che vivono in quella zona: ecco perché è fondamentale tenere alta l’attenzione sugli sviluppi di questa vicenda”.