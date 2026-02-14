Cinema e audiovisivo in Sicilia: oltre 50 operatori al webinar di CNA sul bando 2026

- Pubblicità -

Palermo, 13 febbraio 2026 – Si è svolto questa mattina, con una partecipazione che ha superato le 50 presenze tra produttori, imprese e professionisti del settore, il webinar di approfondimento promosso da CNA Cinema e Audiovisivo Sicilia sull’Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e audiovisive – Sicilia 2026.



L’incontro online ha rappresentato un momento fondamentale per fare chiarezza su un bando strategico per l’intera filiera regionale. Un’occasione concreta per illustrare le opportunità offerte dal sistema di sostegno regionale, le modalità di accesso ai fondi e le novità introdotte per il 2026.



Ad aprire i lavori sono stati i saluti del Presidente di CNA Sicilia, Filippo Scivoli. A seguire, l’introduzione e la presentazione tecnica del bando sono state curate da Ninni Panzera, Presidente Regionale di CNA Cinema e Audiovisivo Sicilia, e da Nicola Tarantino, Dirigente della Sicilia Film Commission. Ha coordinato i lavori Francesco Cuccia, Referente Regionale di CNA Cinema e Audiovisivo.



“Abbiamo registrato una straordinaria attenzione da parte delle imprese – ha dichiarato Ninni Panzera –. Questo bando rappresenta uno strumento strategico non solo per sostenere le singole produzioni, ma per rafforzare l’intera filiera regionale, attrarre investimenti e valorizzare le competenze locali. Come CNA continueremo a supportare gli operatori con iniziative di informazione e assistenza personalizzata, perché l’accesso alle risorse sia sempre più efficace e capillare”.



Nel corso del webinar sono stati approfonditi i requisiti di ammissibilità, le tipologie di produzione finanziabili, le procedure di rendicontazione e le tempistiche. Ampio spazio è stato dedicato alle domande dei partecipanti, segno di un tessuto produttivo vivo e desideroso di confrontarsi con gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Siciliana.



L’evento si inserisce nel più ampio impegno di CNA Cinema e Audiovisivo Sicilia a fianco delle imprese del settore, con l’obiettivo di favorire la crescita culturale ed economica del comparto nell’Isola.