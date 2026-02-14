Serie C, Siracusa-Catania: la diretta della partita

- Pubblicità -

Torna in campo oggi il Catania che alle 17.30 sfida nel derby siciliano il Siracusa di Marco Turati. La squadra di Mimmo Toscano vuole ritornare alla vittoria dopo la sconfitta col Sorrento e il pari col Cerignola, mentre agli azzurri padroni di casa servono assolutamente punti per evitare di scivolare in ultima posizione. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Siracusa-Catania: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

- Pubblicità -

17.30 – Fischio d’inizio del match tra Siracusa e Catania

Credit: Riccardo Caruso

Siracusa-Catania: le formazioni ufficiali

SIRACUSA (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Gabriele Sacchi della sezione di Macerata

ASSISTENTI: Il sig. Massimiliano Starnini della sezione di Viterbo e il sig. Davide Rignanese della sezione di Rimini

QUARTO UOMO: Il sig. Alfredo Iannello della sezione di Messina

FVS: Il sig. Riccardo Leotta della sezione di Acireale

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Credit: Riccardo Caruso

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al De Simone di Siracusa vale la ventisettesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 252 di Sky Calcio.

Credit: Riccardo Caruso

Inoltre, il match Siracusa-Catania sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita sarà visibile gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre.