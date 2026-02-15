Europei U17/U20 di Scherma: convocazioni azzurre in casa CUS Catania per gli spadisti Maria Roberta Casale e Gabriele Giovita

I due azzurrini rappresenteranno l’Italia a Tbilisi sulle pedane della Hualing Plaza, per le prove individuali e per le gare a squadre, suddivise per categoria “Cadetti” e “Giovani”

CATANIA – Ancora una volta il CUS Catania dimostra di essere uno dei migliori vivai d’Italia nel panorama giovanile della scherma. Dopo le Onorificenze ricevute meno di una settimana fa al Museo dell’Automobile di Torino dalla Federazione Italiana Scherma per essersi classificato al 1° posto a livello nazionale nel Gran Premio Giovani 2024 nella specialità della spada, e anche numero 1° in Italia nel Gran Premio Giovanissimi 2025, sempre nella spada, arrivano due importanti convocazioni per Gabriele Giovita e per Maria Roberta Casale nell’Italspada U17 e U20, per i Campionati Europei in programma a Tbilisi in Georgia, dal 20 al 27 febbraio.

“La convocazione di due nostri atleti agli Europei U17 e U20 – sostiene Massimo Oliveri, presidente del CUS Catania -, competizione che vede i migliori schermidori delle nuove generazioni, dimostra il livello tecnico a cui sono arrivati i nostri ragazzi grazie al lavoro certosino dei nostri tecnici. Non c’è cosa più grande per un’atleta che essere chiamati a rappresentare l’Italia e il Centro Universitario Sportivo etneo e di conseguenza anche il nostro prestigioso Ateneo sono sempre in prima linea. Queste convocazioni, così come le recenti Onorificenze ricevute dalla Federazione Italiana Scherma per il livello di classifica ottenuto dalla nostra sezione scherma, premiano la costante dedizione degli atleti e dei maestri che ringrazio, perché portano il CUS Catania tra le eccellenze italiane del panorama schermistico giovanile”.

La competizione continentale dedicata alle categorie Cadetti e Giovani prevede gare per tutte e tre le armi, per un totale di 47 tra schermitrici e schermidori azzurrini chiamati a rappresentare l’Italia nella capitale georgiana. 24 i titoli europei in palio. Gabriele Giovita e Maria Roberta Casale, tesserati CUS Catania, sono stati convocati per le gare di spada.

“Ricevere due convocazioni, per di più per atleti che gareggiano in due diverse categorie, è la conferma del progetto basato sulla sinergica presenza dei maestri che abbiamo in sala, che ringrazio, perché sono una parte importante del lavoro svolto – spiega Matteo Scamarda responsabile tecnico della Scherma targata CUS Catania -. I risultati ottenuti sono costanti e sono sotto gli occhi di tutti. Al centro del lavoro che svolgiamo ci sono i ragazzi, tutti, anche quelli che ancora non hanno espresso al meglio il proprio e personale potenziale, perché è grazie alla crescita del gruppo unito e coeso, che possono emergere i singoli. La rosa dei nostri atleti osservati dalla Fis, si amplia sempre più. Per noi è motivo di orgoglio e ci incoraggia a continuare a dare il meglio”.

Il calendario degli Europei Cadetti e Giovani 2026, si articolerà come da consuetudine, in due periodi: le prime quattro giornate saranno dedicate agli Under 17, la seconda metà della kermesse sarà invece riservata agli Under 20.

Per l’under 17 Gabriele Giovita n. 4 in Italia, classe 2009, alla sua prima convocazione azzurra giunta al suo ultimo anno nella categoria, ma già capace di dire la sua anche tra gli U20 (lo scorso gennaio ha vinto il bronzo nella 2° prova nazionale Giovani), si tratta della realizzazione di un sogno coltivato da tempo. Ha saputo della “chiamata” di Federscherma non appena uscito da scuola e non poteva ricevere comunicazione più gradita.

Sarà in pedana nel giorno inaugurale degli Europei (venerdì 20 febbraio) per le prove individuali, e anche domenica 22 per le gare a squadre. Sarà con il “suo” team, ossia la stessa formazione di cui è stato capitano lo scorso ottobre quando con gli altri tre azzurrini mancini come lui, ha vinto l’oro al Circuito Europeo Cadetti che si è disputato a Napoli.

Per Maria Roberta Casale, classe 2008, n. 4 in Italia fra le Giovani/U20 al suo primo anno nella categoria, la convocazione agli Europei è una delle tante e bellissime chiamate che riceve con sistematicità dalla Federazione Italiana Scherma. L’ultima in ordine di tempo, lo scorso mese, per rappresentare l’Italia alla Coppa del Mondo che si è svolta in Egitto tra fine gennaio e inizio febbraio, dove ha vinto l’argento per la prova a squadre. Con le stesse azzurrine sarà al “Centro di alto rendimiento deportivo de Madrid” fino al 15 febbraio per un allenamento di spada femminile della squadra Italia, preparativo per gli Europei in Georgia.

A Tbilisi sarà in pedana il 25 febbraio per la prova individuale e venerdì 27 per le gare a squadre. Dalla capitale georgiana si sposterà per andare a Caorle (Venezia) dove fino all’1 marzo si svolgeranno i Campionati Italiani Under 23.