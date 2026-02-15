Linea Messina-Catania-Siracusa nel caos: il Comitato Pendolari Siciliani chiede interventi urgenti

- Pubblicità -

Il traffico ferroviario sulla dorsale ionica Messina-Catania-Siracusa è ormai al collasso. Sebbene i recenti danni causati dal Ciclone Harry abbiano aggravato lo stato dell’infrastruttura tra Messina e Taormina, la causa principale dei disservizi sistematici che paralizzano la linea da mesi ha un’origine diversa e specifica.

Dal 13 novembre 2025, la circolazione presso la Stazione Centrale di Catania è fortemente limitata a causa della chiusura di tre fasci di binari su sette, restrizione che impedisce il regolare ricovero dei treni e la gestione delle coincidenze.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’incendio che ha colpito il centro fieristico “Le Ciminiere” della Città Metropolitana di Catania.

Questa limitazione operativa ha comportato, dalla sera dell’evento (12/11/2025) ad oggi, la cancellazione di circa 30mila km-treno nei collegamenti tra Catania Aeroporto Fontanarossa, Giarre-Riposto e Taormina-Giardini. Una riduzione drastica del servizio che sta esasperando migliaia di pendolari, studenti e turisti.

A determinare il blocco dei tre binari è la presenza di un’impalcatura prospiciente il sedime ferroviario della stazione centrale, nonostante siano passati mesi e la struttura abbia resistito persino ai venti estremi del Ciclone Harry, non si registrano passi in avanti per la sua rimozione.

Chiediamo con urgenza alle Autorità Competenti e alla Città Metropolitana di Catania di intervenire immediatamente per procedere allo smantellamento dell’impalcatura o alla messa in sicurezza definitiva dell’area; disporre la riapertura immediata dei tre fasci di binari attualmente interdetti; ripristinare la piena capacità dell’infrastruttura per eliminare i disservizi che, sommati ai danni del ciclone sull’asse Messina-Taormina, stanno rendendo impossibile la mobilità ferroviaria nella Sicilia orientale.

Non è più tollerabile che un’impalcatura ferma da mesi tenga in ostaggio il diritto alla mobilità di un intero territorio.

Comitato Pendolari Siciliani

Giosuè Malaponti