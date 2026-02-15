Violenza di genere, Saverino (PD): “difendere il principio del consenso libero e attuale”

- Pubblicità -

“Il consenso libero e attuale è il fondamento della libertà e dell’autodeterminazione delle donne e non può essere messo in discussione”. Lo dice Ersilia Saverino, deputata regionale del Partito Democratico, firmataria di un Ordine del giorno depositato dal gruppo all’Assemblea Regionale Siciliana sul contrasto alla violenza maschile contro le donne.

“Ogni tentativo di spostare l’attenzione dalla presenza del consenso alla presunta reazione della vittima rappresenta un grave arretramento culturale e giuridico, in contrasto con la Convenzione di Istanbul e con la giurisprudenza europea- aggiunge Saverino, riferendosi al dibattito in corso in Parlamento sulla riforma dei reati di violenza sessuale.. Con questo atto – conclude – chiediamo alla Regione Siciliana di assumere una posizione chiara a sostegno del testo approvato dalla Camera, di rafforzare la prevenzione e l’educazione al rispetto e di garantire un sostegno stabile ai centri antiviolenza e alle case rifugio, perché la lotta alla violenza di genere non può essere affidata all’emergenza ma deve diventare una priorità strutturale delle istituzioni”.

