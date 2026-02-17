Al via TrapanIncontra con Simone Tempia: “Ricostruire la gentilezza”

- Pubblicità -

Trapani, 17 febbraio 2026 – Si apre ufficialmente venerdì 20 febbraio l’VIII edizione di TrapanIncontra “Ricostruire – La cura delle parole”, il festival letterario organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana. La rassegna, a cura del giornalista e scrittore Giacomo Pilati, propone otto appuntamenti dedicati alle “ricostruzioni” necessarie del nostro tempo: gentilezza, bellezza, memoria, pace, parole, mito, destino e amore. L’evento inaugurale è fissato alle ore 18:00 presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani, con Simone Tempia, scrittore e creatore del fenomeno editoriale “Vita con Lloyd”, che da oltre dieci anni dialoga con centinaia di migliaia di lettori attraverso le avventure del suo iconico maggiordomo immaginario.

L’incontro, dedicato al tema “Ricostruire la gentilezza”, vedrà Tempia presentare il suo libro “Il giardino del tempo. Vita con Lloyd” (Rizzoli Lizard), un bilancio poetico e profondo su cosa abbiamo davvero capito in questi anni e cosa invece continuiamo ostinatamente a non voler vedere.

In un mondo che sembra premiare l’aggressività e la polemica, Lloyd e Sir ci ricordano che la gentilezza può essere ancora una forma di resistenza, un linguaggio capace di ricostruire ponti là dove altri costruiscono muri.

La scelta di inaugurare la rassegna con Simone Tempia sottolinea la volontà degli organizzatori di partire dalla dimensione più intima e quotidiana della ricostruzione: quella che avviene nelle piccole cose, nei gesti di cura, nelle parole scelte con attenzione.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.