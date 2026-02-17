Disabilità: giovedì a Catania convegno della Cgil Sicilia su diritti e inclusione delle persone con disabilità e sulle difficoltà da superare

- Pubblicità -

Catania, 17 feb- Servizi sanitari, socio- sanitari e socio assistenziali carenti, strutture inadeguate In Sicilia lontane dalle esigenze dei cittadini, soprattutto di quelli con disabilità. Se ne parlerà giovedì 19 febbraio a Catania nel corso di un convegno della Cgil regionale, che si terrà a partire dalla 9.30 presso il Palazzo della cultura (via Vittorio Emanuele II, 119). Tema centrale l’inclusione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti, che si scontra ancora oggi con difficoltà e limiti da superare. Verterà su questo e sulle proposte a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie il dibattito di giovedì che vedrà la relazione di Franco Gangemi, responsabile del dipartimento disabilità della Cgil Sicilia, interventi di rappresentanti delle istituzioni, dell’ Inps e del mondo dell’associazionismo e le conclusioni di Valerio Serino, responsabile dell’ufficio politiche per il lavoro. Coordinerà Francesco Lucchesi, segretario confederale Cgil Sicilia.