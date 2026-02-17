Presentazione e dibattito del libro “Corpi di Cristo” di Massimo Cracco: un viaggio negli oscuri anni ’80 del Veneto con il caso Ludwig

- Pubblicità -

Venerdì 20 Febbraio alle ore 19:00 presso i saloni del “Gotham”, in Via Vittorio Emanuele 98, Catania, per il terzo appuntamento della II edizione della rassegna “In viaggio con Bardamu”, sarà ospite una tra le voci più controverse della letteratura contemporanea: trattasi dello scrittore scaligero Massimo Cracco, che accompagnato dall’autore e scrittore Giovanni Coppola, presenterà il suo nuovo libro “Corpi di Cristo”, (Italo Svevo Edizioni).

L’opera si ispira alle vicende del fenomeno Ludwig, il caso che sconvolse il Veneto negli anni ’80, per mano e volontà di due ragazzi della Verona bene. Attraverso “gli occhi di Ludwig”, Cracco narra una storia di ombre, illusioni religiose e tragedie annunciate, rivelando una totale assenza di percezione di ciò che sarebbe accaduto negli anni a seguire, tempi che l’autore visse da vicino (Cracco è veronese e mai ha lasciato la propria città).

Pur discostandosi dalla ‘vera storia’ della banda Ludwig, Cracco offre un racconto intimo e sconvolgente, costruendo con la sua straordinaria penna narrativa un romanzo che non è soltanto cronaca, ma un’analisi profonda su fede e manipolazione e su ferite lasciate da un episodio che ha segnato generazioni.

L’evento prevede la presentazione del libro, contestuale al dibattito con il pubblico e per chi fosse interessato all’acquisto del volume e al firma copie.

Un’opportunità unica per rivivere e comprendere uno dei capitoli più duri della cronaca italiana. L’ingresso è gratuito e vi è la possibilità di consumare un drink durante l’evento a costi ridotti.