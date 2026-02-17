Teatro Stabile di Catania, in scena “Le Volpi” alla Sala Futura dal 20 al 22 febbraio

Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato protagonisti dello spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci

Catania, 17 febbraio – Il Teatro Stabile di Catania ospita alla Sala Futura, da venerdì 20 a domenica 22 febbraio 2026, lo spettacolo Le Volpi scritto da Lucia Franchi e Luca Ricci, con la regia di Luca Ricci (produzione CapoTrave – Infinito SRL).

In scena Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato, protagonisti di un testo che è stato nella terna dei finalisti ai Premi Ubu 2024 nella categoria “nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica”.

Ambientato nell’ombra di una sala da pranzo, in una domenica di agosto assolata e immobile, Le Volpi mette a fuoco un incontro apparentemente ordinario: due piccoli notabili della politica locale e la figlia di una di loro si ritrovano all’ora del caffè, mentre tutto intorno il pensiero corre già al mare e alle vacanze. Ma restano ancora da sistemare alcune faccende, accordi da stringere e favori da distribuire.

Davanti a un vassoio di biscotti vegani, tra parole misurate e sottintesi, emergono appetiti legittimi, interessi privati e strategie di potere: incarichi, concessioni, piccoli compromessi che lentamente compongono la trama di una corruzione quotidiana, fatta di eccezioni minime e autoassoluzioni silenziose.

La provincia italiana diventa così protagonista assoluta: un microcosmo in cui osservare, con ironia e precisione chirurgica, le dinamiche del potere e i desideri che lo alimentano. Le Volpi racconta quel meccanismo sottile per cui è sempre possibile concedersi un vantaggio personale, dopo essersi tanto spesi nella gestione della cosa pubblica. Come scrive Leonardo Sciascia in Todo modo:“I grandi guadagni fanno scomparire i grandi principi, e i piccoli fanno scomparire i piccoli fanatismi”.

Giorgio Colangeli, è uno degli attori più richiesti e amati del cinema d’autore italiano: ha vinto il Nastro d’Argento nel 1999 per “La cena” di Ettore Sola e il David di Donatello nel 2007 per “L’aria salata” di Alessandro Angelini. Sempre sullo schermo ha interpretato Salvo Lima ne “Il divo” di Paolo Sorrentino e ha lavorato con Rubini, Muccino, Luchetti, Genovese, tra i moltissimi altri. Partecipa al film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, nel ruolo di Sor Ottorino Santucci. In teatro ha recentemente interpretato Papa Ratzinger ne “I due papi” di Anthony McCarten.

Manuela Mandracchia è una delle interpreti più affermate del teatro italiano, attrice per storici allestimenti di Luca Ronconi e Massimo Castri, vincitrice del Premio Ubu (2 volte), del Premio ANCT dell’Associazione dei Critici di Teatro e del Premio Le Maschere del Teatro Italiano, sempre per il suo lavoro di attrice. Per il cinema ha lavorato in “Habemus Papam” di Nanni Moretti, oltre che con Cristina Comencini, Francesca Archibugi, Marco Bellocchio e, di recente, con Pietro Castellitto. Per Radio Tre ha letto numerosissimi classici della letteratura nella trasmissione Ad alta voce.

Federica Ombrato si diploma attrice, nel 2011, all’Accademia Nico Pepe di Udine e si perfeziona con la Compagnia Atir e S. Sinigaglia. Esordisce con “La Mosca, almeno un milione di scale” di C. Tessiore, per la regia di Jean-Paul Denizon. Ha lavorato, tra gli altri, con C. Rifici, L. Lidi, M.Maccieri, A. Ruozzi, G. Dall’Aglio e G. Cărbunariu. Debutta in ambito cinematografico, diretta da Marco Bellocchio, in “Se posso permettermi”, selezionato dal 74° Festival di Locarno Corti d’autore.

Calendario Rappresentazioni – Sala Futura

Venerdì 20 febbraio 2026 – ore 20:45

Sabato 21 febbraio 2026 – ore 20:45

Domenica 22 febbraio 2026 – ore 18:00

Le volpi

di Lucia Franchi e Luca Ricci

regia e scena Luca Ricci

compagnia CapoTrave

con Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia, Federica Ombrato

costumi Marina Schindler

suono Michele Boreggi, Lorenzo Danesin

luci Stefan Schweitzer

foto Luca Del Pia, Elisa Nocentini

produzione Infinito srl

con il supporto di Regione Toscana, Ministero della Cultura, Argot Studio Roma, Biblioteca Al Cortile Roma

durata 70’

Prezzi biglietti Sala Futura:

intero 12 euro

ridotto 10 euro (under 25 – universitari e abbonati)