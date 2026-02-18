Alfonso Restivo tra gli uomini più potenti dell’arte italiana

- Pubblicità -

“Il concetto di arte, in particolar modo in Italia, consiste nella capacità di evolversi senza mai perdere il contatto con la realtà”. Così Alfonso Restivo, riconosciuto dalla stampa nazionale ed estera tra i direttori artistici più quotati e ricercati d’Italia analizza l’evoluzione del concetto di arte nel nostro Paese e lo sviluppo del ritratto moderno in quanto l’arte, come spesso ha dichiarato il ritrattista dei vip, non deve solo decorare ma testimoniare l’anima di chi ha segnato la nostra epoca.

“Quando dipingo un volto che sia un Capo di Stato, un’icona dello spettacolo o un ritratto su commissione- spiega Alfonso Restivo definito dalla stampa statunitense uno tra i migliori artisti under 50- cerco quel dettaglio che va oltre la fotografia realizzando un lavoro di sottrazione e verità”.

- Pubblicità -

A poco più di quarant’anni il nome del catanese Alfonso Restivo è diventato punto di riferimento per centinaia di artisti internazionali, il quale già da ben due anni è alla direzione artistica di una galleria d’arte in Brera e da quest’anno alla guida di una galleria d’arte vicino al Colosseo a Roma, si è posto la sfida artistica e professionale di rendere umano l’istituzionale catturando l’anima e lo sguardo nelle opere d’arte realizzate dietro il ruolo pubblico.

“Mi sono trasferito a Milano subito dopo la laurea all’Accademia di Belle Arti di Catania- aggiunge Alfonso Restivo il quale ha ritratto più di 100 personaggi famosi-, anni che mi hanno motivato a migliorare sempre più fino al punto di riuscire ad ottenere importanti risultati che sono figli della passione e della testardaggine tipiche di chi è nato ai piedi dell’Etna”. Alla domanda quale approccio psicologico utilizza durante la creazione di un quadro con la tecnica iperrealista risponde:” Quando dipingo sono un narratore che fissa un istante di storia, soprattutto quando ritraggo personaggi come Papa Francesco o Mattarella, consegnando a futura memoria attraverso il linguaggio dell’arte il volto del nostro Paese”.

COMUNICATO STAMPA