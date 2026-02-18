Serie C, Catania-Trapani: la diretta della partita

Torna oggi in campo il Catania che alle 20.30 sfiderà nel derby al Massimino il Trapani di Salvatore Aronica. La squadra di Mimmo Toscano vuole tornare a vincere dopo due pareggi consecutivi e la sconfitta di Sorrento, è un’occasione per andare a -5 dal Benevento. Granata invece che vengono da tre sconfitte consecutive e vogliono fare punti per allontanarsi dal pericolo ultimo posto. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Catania-Trapani: la diretta della partita
20.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Trapani
Catania-Trapani: le formazioni ufficiali
ARBITRO: Il sig. Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1
ASSISTENTI: Il sig. Carmine De Vito della sezione di Napoli e il sig. Alessandro Marchese della sezione di Napoli
QUARTO UOMO: Il sig. Enrico Gemelli della sezione di Messina
FVS: Il sig. Giuseppe Minutoli della sezione di Messina
AMMONITI:
ESPULSI:
RETI:
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 254 di Sky Calcio.
Inoltre, il match Catania-Trapani sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.