Serie C, Catania-Trapani: la diretta della partita

Torna oggi in campo il Catania che alle 20.30 sfiderà nel derby al Massimino il Trapani di Salvatore Aronica. La squadra di Mimmo Toscano vuole tornare a vincere dopo due pareggi consecutivi e la sconfitta di Sorrento, è un’occasione per andare a -5 dal Benevento. Granata invece che vengono da tre sconfitte consecutive e vogliono fare punti per allontanarsi dal pericolo ultimo posto. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Trapani: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

20.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Trapani

Catania-Trapani: le formazioni ufficiali

CATANIA (-): in attesa

TRAPANI (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1

ASSISTENTI: Il sig. Carmine De Vito della sezione di Napoli e il sig. Alessandro Marchese della sezione di Napoli

QUARTO UOMO: Il sig. Enrico Gemelli della sezione di Messina

FVS: Il sig. Giuseppe Minutoli della sezione di Messina

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 254 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Catania-Trapani sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.