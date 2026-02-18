La magia del cinema torna sul grande schermo con la prima ufficiale di “Killer Card”

- Pubblicità -

Un thriller psicologico intenso, fatto di scelte, fragilità e tentazioni. Una storia capace di tenervi con il fiato sospeso e farvi riflettere fino all’ultimo istante. Una serata speciale, con la presenza del regista, della produzione, del cast, del compositore musicale e parte della crew. Un vero evento di cinema, da vivere insieme sul grande schermo. “Killer Card”, thriller psicologico prodotto da Hethol Productions S.r.l., è stato girato tra l’Italia e gli Stati Uniti, con alcune riprese realizzate a Los Angeles, per dare al film un respiro internazionale e un’atmosfera intensa e fortemente cinematografica fin dalle prime scene.

La produzione Hethol Productions ha investito con grande impegno e determinazione nella realizzazione di Killer Card, un thriller psicologico intenso e attuale, capace di intrattenere ma soprattutto di far riflettere su temi profondi che toccano la società di oggi.

«Con Killer Card abbiamo voluto raccontare una storia che parla di scelte, fragilità e tentazioni — spiega il regista e produttore Giuseppe Di Blasi —. Un film che mostra come, a volte, basti un solo attimo per cambiare il corso della vita e ritrovarsi coinvolti in qualcosa di più grande di noi.» Al centro della storia c’è anche il tema della manipolazione psicologica, del desiderio di fama e della sete di denaro, elementi che spingono verso un pericoloso gioco dove nulla è come sembra. Il filmesplora il confine sottile tra libero arbitrio e condizionamento, mostrando come le debolezze umane possano essere sfruttate fino a trasformarsi in un incubo.

Diretto da Giuseppe Di Blasi, che firma anche la produzione insieme ad Alba Saulli per HetholProductions, scritto da Giuseppe Di Blasi e Antonio Zappalà, con musiche originali di Luca Nicotra, e la fotografia dello stesso regista Giuseppe Di Blasi e Francesco Di Blasi, “Killer Card” si presenta come un’opera ambiziosa, curata sia dal punto di vista narrativo che visivo, con una forte identità cinematografica.

“Killer Card”, vanta un cast di attori professionisti, tra cui Andrea Grasso, Ambra Ferrara, Salvo Saverio D’Angelo, Julio Lope Huerta, Cosimo Coltraro, Fabio Boga, Emanuele Puglia, Antonello Puglisi, Francesco Ferdinandi, Helena Geraci, Luca Micci, e molti altri.Non si tratta solo di un thriller ricco di tensione e colpi di scena, ma di un film che invita lo spettatore a interrogarsi sulle proprie scelte, sulle influenze esterne e sui pericoli nascosti dietro scorciatoie apparentemente facili. “Killer Card” è un viaggio oscuro nella mente umana, dove fragilità, ambizione e tentazione si intrecciano fino a condurre verso conseguenze drammatiche.

27 febbraio, Cine Centrale A San Giovanni la Punta. Ore 20,00 cocktail di benvenuto, ore 21,00 proiezione. Biglietti disponibili in cassa, €6