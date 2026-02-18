Poste Italiane: a Catania l’educazione digitale contro le frodi in rete

- Pubblicità -

Poste Italiane e comune di Catania insieme per sensibilizzare la cittadinanza sui potenziali rischi delle frodi online. L’iniziativa “Occhio alle truffe: l’educazione digitale contro le frodi in rete”, gratuita e aperta a tutti i cittadini presso la Sala Marchesi del Palazzo della Cultura, ha avuto l’obiettivo di promuovere la cultura e la conoscenza del mondo digitale, sensibilizzando sulla difesa dalle insidie della rete e valorizzando le opportunità offerte dalle innovazioni in corso.

Nel corso dell’incontro particolare attenzione è stata dedicata ai giovani, nativi digitali, alla loro esposizione ai pericoli del web, all’utilizzo dei social network e al ruolo degli adulti nel supportare i ragazzi per acquisire la consapevolezza nell’uso degli strumenti digitali e consentire loro di crescere come cittadini responsabili. Gli esperti in materia di prevenzione delle frodi e di educazione digitale di Poste Italiane hanno illustrato come riconoscere ed evitare le trappole più comuni, come proteggere i dati in rete e tutelare la sicurezza dei propri dispositivi compresi quelli in uso nelle proprie abitazioni.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di Viviana Lombardo, Assessora ai servizi informatici e digitalizzazione del Comune di Catania e Marcello La Bella, primo dirigente della Polizia di Stato – Centro Operativo Sicurezza Cibernetica (COSC) Sicilia Orientale, di alcuni rappresentanti di Poste Italiane fra cui il responsabile Fraud Management Sicilia Rudy Raniolo oltre a responsabili in ambito Education e Relazioni Istituzionali.

Poste Italiane propone costantemente percorsi di educazione digitale mediante contenuti multimediali, come podcast, giochi, infografiche e videopillole accessibili gratuitamente nella sezione web, alcuni anche nella Lingua Italiana dei Segni – LIS. Le attività possono essere seguite anche sui canali social LinkedIn, Facebook e X attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram di Poste Italiane.

Nel corso dell’anno l’iniziativa interesserà tutto il territorio nazionale, nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile.