Nidil e Filcams Cgil Ct. Sicurezza alla Ergon di Belpasso: sit-in dei lavoratori venerdì 20 febbraio

La Filcams Cgil di Catania comunica che venerdì 20 febbraio, dalle ore 11 alle ore 15, si terrà un sit-in con assemblea dei lavoratori negli spazi antistanti il magazzino Ergon di Belpasso, in Contrada Piraino.

La mobilitazione segue il grave incidente avvenuto lunedì scorso, quando un operaio interinale è caduto da un cestello sospeso su un muletto all’interno della struttura. L’uomo si trova ancora in gravi condizioni. Un episodio che riaccende i riflettori sulle condizioni di sicurezza del sito, più volte denunciate nel corso degli anni dal sindacato e formalmente segnalate agli enti competenti, tra cui l’ASP e lo SPRESAL.

La sicurezza sul lavoro non può essere considerata un elemento secondario né rimandabile. Occorrono interventi immediati e verifiche rigorose affinché siano garantite condizioni di lavoro realmente sicure per tutti. La Filcams Cgil continuerà a vigilare e a sostenere le lavoratrici e i lavoratori finché non saranno adottate misure concrete e strutturali.