Frane, nel Messinese al via il consolidamento di contrada San Giuliano a Naso

- Pubblicità -

Partiranno a breve a Naso, in provincia di Messina, i lavori di messa in sicurezza di contrada San Giuliano, a monte della Strada statale 116 che collega Randazzo con Capo d’Orlando. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha assegnato l’appalto che punta a risolvere le criticità di un versante fortemente a rischio.

A effettuare l’intervento, secondo le procedure definite dagli uffici diretti da Sergio Tumminello, sarà la Rogu Costruzioni srl di Catanzaro, che si è aggiudicata la gara con un ribasso del 31,8 per cento, per un importo di 557 mila euro. Si chiude così il cerchio su una vicenda che riguarda un’area nella quale, negli ultimi anni, si sono registrati movimenti franosi con detriti e colate di fango che si sono riversati a valle, mettendo a rischio l’incolumità dei residenti di San Giuliano ma anche la viabilità sulla Statale 116.

- Pubblicità -

Tra le misure tecniche previste dal progetto rientrano la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque piovane insieme alla costruzione di un muro di sostegno e di una serie di gabbionate e di terrazzamenti alla base della scarpata. L’obiettivo dei lavori è quello di contrastare gli smottamenti del terreno e proteggere gli edifici e le infrastrutture, consentendo la piena e sicura fruibilità dell’arteria viaria e la stabilizzazione di tutto il sito. Previste, infine, soluzioni di ingegneria naturalistica e drenaggi sub-orizzontali.