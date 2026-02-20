Giordana Proto a Casa Sanremo ospite del podcast “1% Donne” e per presentare il libro “Libera di guarire”

- Pubblicità -

La dott.ssa Giordana Proto sarà ospite del podcast “1% Donne, format ospitato all’interno di Casa Sanremo, spazio culturale e mediatico che affianca il Festival della Canzone Italiana con talk, interviste e produzioni editoriali di rilievo nazionale.

Il podcast si distingue per la scelta di raccontare storie femminili autentiche, capaci di generare ispirazione e consapevolezza. Ogni episodio accende i riflettori su percorsi di vita che trasformano la fragilità in forza, offrendo testimonianze di resilienza, leadership e rinascita personale.

- Pubblicità -

Durante l’intervista, Giordana Proto ripercorrerà un cammino che precede qualsiasi titolo accademico o riconoscimento professionale.

«La mia storia comincia molto prima di un ruolo professionale: comincia dalla malattia, dalla paura e da una lunga ricerca di risposte».

Per anni ha vissuto dentro un corpo che “non rispondeva”, attraversando visite, diagnosi e terapie senza esiti risolutivi. È proprio da quella fase di smarrimento che nasce la domanda che ha cambiato il corso della sua vita: “È possibile guarire davvero andando oltre il sintomo?”

Una riflessione che l’ha condotta a studiare in modo instancabile, a integrare conoscenze scientifiche e visione olistica, a cercare una prospettiva più ampia della salute.

Per la dott.ssa Proto, il podcast rappresenta uno spazio di verità e responsabilità. «È il luogo dove le storie curano quanto le parole giuste. Essere una voce che non insegna dall’alto, ma cammina accanto».

La partecipazione a “1% Donne” offrirà una narrazione competente, empatica e profondamente umana, capace di parlare a chi soffre, a chi cerca risposte e a chi desidera non sentirsi più solo nel proprio percorso di salute.

Sempre a Casa Sanremo, il 28 febbraio alle ore 13:30, Giordana Proto sarà protagonista della presentazione ufficiale del suo libro Libera di guarire, opera intensa e autobiografica che sta richiamando l’attenzione del pubblico per il suo messaggio innovativo e profondamente umano.

Nel volume, l’autrice ripercorre il cammino dalla malattia alla remissione, trasformando un’esperienza personale complessa in una riflessione autorevole sul concetto di salute integrata. Libera di guarire propone una visione che unisce rigore scientifico, consapevolezza individuale e medicina complementare, offrendo un contributo attuale al dibattito sul benessere come equilibrio tra corpo, mente ed emozioni.

La dott.ssa Giordana Proto è inoltre insegnante d’eccellenza dello CSEN, partner ufficiale della Relax Zone di Casa Sanremo. CSEN cura la preparazione degli operatori e coordina didattica e operatività all’interno dello spazio benessere, garantendo elevati standard qualitativi e formativi.

La referente nazionale CSEN, Ornella Mauro, sarà presente a Casa Sanremo come figura di riferimento istituzionale e professionale per l’ente e per la stessa Proto, consolidando il valore della collaborazione.

La presentazione a Casa Sanremo rappresenta un momento di rilievo all’interno del palinsesto culturale della manifestazione, confermando l’interesse crescente verso modelli di cura che dialogano con la medicina tradizionale e valorizzano la centralità della persona.