Mascalucia, il comune pubblica il bando per la gestione del Bosco Monte Ceraulo

Il Comune di Mascalucia apre una nuova fase per la cura e la valorizzazione del Bosco Monte Ceraulo e pubblica un bando di selezione pubblica per affidarne la gestione a titolo agevolato a un soggetto qualificato del Terzo Settore. L’iniziativa è tesa a garantire una presenza organizzata e continuativa sul territorio, capace di coniugare tutela ambientale, manutenzione, sicurezza e una fruizione del Parco sempre più ordinata e sostenibile, con iniziative rivolte a famiglie, scuole e appassionati di natura.



Il progetto di gestione dovrà puntare sulla salvaguardia della biodiversità, sulla cura del patrimonio vegetale e delle infrastrutture esistenti, e sulla promozione di attività compatibili con il contesto boschivo. In primo piano manutenzione di sentieri, aree picnic e percorsi, azioni di sensibilizzazione ambientale, attività educative e culturali, oltre a un presidio civico che aiuti a prevenire degrado e comportamenti scorretti.



Un passaggio rilevante riguarda i servizi per i visitatori. Il bando prevede infatti che, come attività accessorie e sempre nel rispetto della natura dei luoghi, possano essere attivati punti ristoro amovibili, oltre a servizi come il noleggio di attrezzature ludico-sportive e ricreative (ad esempio biciclette, e-bike o attrezzatura per escursionismo). Si tratta di opportunità pensate per rendere il bosco più fruibile e attrattivo, ma con regole stringenti: niente alterazioni permanenti, massima attenzione alla gestione dei rifiuti, alla sicurezza, ai flussi di utenza e alla tutela di fauna e flora. Ogni iniziativa dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione comunale.



L’affidamento avrà una durata di tre anni, con possibilità di rinnovo una sola volta per ulteriori tre anni, a seguito di una valutazione positiva del lavoro svolto. Le proposte saranno valutate da una Commissione attraverso una griglia che premia la qualità del progetto e la sua concretezza. Peseranno, tra gli altri aspetti, la capacità di innovare, l’esperienza nella gestione ambientale, il piano di manutenzione e tutela, le iniziative di educazione ambientale e coinvolgimento della cittadinanza, la sostenibilità economica, oltre a un articolato piano di sicurezza e prevenzione incendi.



Dal punto di vista economico, l’affidamento non sarà oneroso e non prevederà canone. La gestione verrà concessa a titolo agevolato, ma i costi di manutenzione e delle attività approvate resteranno a carico del soggetto selezionato.



Particolare attenzione è dedicata a sicurezza e fruizione pubblica. Il gestore dovrà garantire accesso libero e gratuito, pulizia e manutenzione periodica delle aree di sosta, segnaletica adeguata, cura di sentieri e arredi, e predisporre misure concrete sul fronte antincendio (con piano annuale e personale formato).



«Il Bosco Monte Ceraulo è un patrimonio naturale che appartiene a tutti e che merita cura costante, presidio e una valorizzazione intelligente. – dichiarano congiuntamente il sindaco Vincenzo Magra e l’assessore con delega al patrimonio e ai lavori pubblici Damiano Marchese – Con questo bando vogliamo garantire manutenzione, tutela ambientale e sicurezza, ma anche rendere il Parco più vivo e fruibile per famiglie, scuole, sportivi e appassionati della natura. Puntiamo su un modello di gestione serio e trasparente, affidato a realtà del terzo Settore con esperienza, capaci di coniugare rispetto dell’ambiente e servizi utili ai visitatori. Il Bosco Monte Ceraulo dovrà essere costantemente fruibile senza snaturare la sua identità e la sua bellezza».