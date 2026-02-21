Politica. “Direzione Futuro”: domani, a Caltanissetta, l’Assemblea regionale della Democrazia Cristiana

- Pubblicità -

Domani, 22 febbraio, si terrà, a Caltanissetta, presso l’Hotel Ventura, l’Assemblea Regionale della Democrazia Cristiana dal titolo “Direzione Futuro”, appuntamento centrale per il partito in Sicilia.

I lavori avranno inizio alle ore 10.00 e vedranno la partecipazione dei deputati regionali, del capogruppo all’ARS On. Carmelo Pace, dell’On. Ignazio Abbate, dell’On. Nuccia Albano, dell’On. Carlo Auteri, dell’On. Serafina Marchetta, dell’On. Andrea Messina; del Presidente regionale del partito Laura Abbadessa; dei tre commissari regionali Salvatore Cascio, Fabio Meli e Carmelo Sgroi; dei segretari provinciali, dei dirigenti del partito e delle delegazioni provenienti da tutta la Sicilia.

L’Assemblea rappresenta un momento di grande rilevanza politica e organizzativa per la Democrazia Cristiana, finalizzato a fare il punto sull’attività svolta, a definire le strategie future e ad affrontare le principali sfide che attendono il partito nel contesto regionale.

Nel corso della giornata saranno affrontati i temi del rafforzamento del radicamento territoriale, del consolidamento della presenza istituzionale e del rilancio dell’azione politica in coerenza con i valori e la tradizione della Democrazia Cristiana, in una fase cruciale per il futuro della Sicilia.