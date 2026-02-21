Scuola di formazione per il Bene Comune: al via a Catania la VII edizione 2025/2026

- Pubblicità -

Creare una classe dirigente del futuro competente, responsabile e fondata su solidi valori civici. È questo l’obiettivo della Scuola di Formazione per il Bene Comune, giunta alla VII edizione (2025/2026), che prenderà ufficialmente il via sabato 24 gennaio, alle 9.30 nel Palazzo della Cultura, di via Vittorio Emanuele, 121 a Catania.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio della Presidenza della Regione e della Città di Catania, si propone di formare cittadini consapevoli e di diffondere una cultura d’impresa orientata allo sviluppo sostenibile, attraverso un percorso strutturato che alterna lezioni teoriche, testimonianze dirette e workshop interattivi.

Il primo appuntamento sarà dedicato al tema “Le soft skills per il successo dei giovani nel mondo lavorativo: leadership, comunicazione e adattabilità”. Interverranno Domiziana Manuela Murabito, Unit Manager Catania di RandstadItalia; Agata Gueli, dirigente del Ministero dell’Istruzione e del Merito; Monica Luca, presidente di Confindustria Catania – Imprenditoria Femminile e direttore didattico di MetaconsultingFormazione Manageriale; Andrea Fortunato, CEO MYES. A moderare l’incontro sarà Marco Russo, private banker.

La Scuola di Formazione per il Bene Comune, che di recente ha festeggiato i 10 anni di attività, si conferma così uno spazio di crescita e confronto per le nuove generazioni, con l’ambizione di contribuire alla costruzione di una cittadinanza attiva e di una leadership futura più consapevole e preparata.