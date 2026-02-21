Sicilbanca, Patrizia Mancino nominata vicedirettore generale. Confcooperative Sicilia: “segnale forte per lo sviluppo del tessuto produttivo”

“La nomina di Patrizia Mancino a vicedirettore generale di Sicilbanca può rappresentare un importante valore aggiunto per il credito cooperativo siciliano. Una professionista di esperienza come lei non potrà che rappresentare un valido punto di riferimento per le nostre imprese, accompagnandole nei loro progetti di sviluppo dentro la cornice di valori che la cooperazione di credito porta al proprio interno”.
Il presidente di Confcooperative Sicilia, Gaetano Mancini, nel rimarcare l’importanza di questa nomina, evidenzia anche le prospettive future che possono conseguirne evidenziando alcuni aspetti cruciali, come la necessità di semplificare le procedure burocratiche per l’erogazione dei finanziamenti e di soluzioni tagliate su misura per le imprese.
Confcooperative Sicilia sottolinea come l’esperienza maturata dalla neo vicedirettrice nel corso della sua brillante carriera in un contesto bancario di grandi dimensioni possa adesso essere messa a disposizione di Sicilbanca e del tessuto produttivo.
“Questa scelta da parte di una manager con indiscusse capacità come la Dott.ssa Mancino-conclude il Presidente di Confcooperative Sicilia Gaetano Mancini – sottolinea la valenza del modello bancario cooperativo e permetterà di incrementarne le potenzialità e accrescerne i risultati”.