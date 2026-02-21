Violenza di genere, incontro pubblico lunedì pomeriggio nell’aula consiliare di Catania

- Pubblicità -

“Il silenzio non è consenso” è il titolo dell’incontro pubblico in programma lunedì 23 febbraio alle 16.30 nell’Aula Consiliare di Palazzo degli Elefanti, promosso dalla consigliera comunale Gianina Ciancio insieme a numerose realtà associative del territorio.

Al centro del confronto il tema della violenza sulle donne e l’analisi critica del cosiddetto Ddl Bongiorno, con particolare attenzione alle modifiche linguistiche introdotte nel testo.

Il provvedimento sostituisce il riferimento all’assenza di consenso con l’espressione atti compiuti contro la volontà della persona, demandando la valutazione al contesto.

Un cambiamento ritenuto tutt’altro che neutro dagli organizzatori dell’evento, che potrebbe aprire margini di ambiguità culturale e giudiziaria, incidendo sulla definizione delle responsabilità.

L’incontro vuole offrire uno spazio di riflessione e partecipazione civica per ribadire un principio fondamentale: il consenso deve essere chiaro, esplicito e centrale in ogni norma che tuteli libertà e autodeterminazione delle donne.