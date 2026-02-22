Serie C, Catania-Giugliano 1-0: la decide D’Ausilio al 65′, rossazzurri saldi al secondo posto

- Pubblicità -

Torna in campo oggi il Catania che alle 14.30 sfida al “Massimino” il Giugliano, una gara molto importante per dare continuità alla vittoria nel recupero della 25° giornata contro il Trapani per 4-0. Occhio però ai gialloblù campani che stanno vivendo un ottimo stato di forma con la cura Di Napoli per ottenere una preziosa salvezza. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Catania-Giugliano 1-0: la diretta della partita

90+7′ – FINISCE QUI IL CATANIA VINCE CONTRO IL GIUGLIANO PER 1-0!

90+6′ – Giugliano ad un passo dal pareggio con Marchisano, ma il numero 2 fallisce l’occasione

90′ – Concessi sette minuti di recupero

90′ – Nel Giugliano fuori De Rosa per Cester

73′ – Nel Catania fuori Forte per infortunio dentro Di Noia

69′ – Nel Giugliano fuori D’Agostino e Laezza per Balde e Vaglica

68′ – CATANIA IN VANTAGGIO CON LA RETE DI MICHELE D’AUSILIO SU ASSIST DI FORTE. 1-0 CATANIA!

65′ – Il Catania sostituisce Donnarumma per Ponsi

61′ – Nel Catania fuori Rolfini e Lunetta per Forte e Bruzzaniti

59′ – Il Giugliano sostituisce Peluso e Volpe con Egharevba e Broh

58′ – Catania vicino al vantaggio con una rovesciata di D’Ausilio, palla di poco a lato dalla porta difesa da Greco

55′ – GOL ANNULLATO AL CATANIA: rete di Lunetta su assist di Casasola ma il direttore di gara annulla tutto per fuorigioco

50′ – Giugliano vicino al gol con un tiro dalla distanza di De Rosa, grande parata di Dini che respinge

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO AL MASSIMINO: NEL CATANIA DENTRO D’AUSILIO E FUORI QUAINI

Catania-Giugliano 0-0: partita bloccata al Massimino

45+2′ – FINE PRIMO TEMPO AL MASSIMINO: 0-0 TRA CATANIA E GIUGLIANO

45′ – Concessi due minuti di recupero

40′ – Ammonito Quaini nel Catania

35′ – Gara bloccata e tanti errori da una parte e dall’altra. Per adesso 0-0 al Massimino

20′ – Giugliano vicino al vantaggio con De Rosa che imbecca Prado in area di rigore, il numero 9 gialloblù si divora il gol del vantaggio

19′ – Ancora rossazzurri in avanti con una conclusione in area di Corbari, pallone di poco alto sopra la traversa

15′ – Giugliano pericoloso con una conclusione pericolosa di De Rosa, grande intervento di Dini che nega l’1-0 ai campani

8′ – Ancora Catania pericoloso con Jimenez che prova un tiro che si rivela un assist perfetto per Lunetta, pallone di nulla a lato

4′ – Catania vicino al gol con Casasola di testa su angolo, para in presa Greco

1′ – INIZIA IL MATCH AL MASSIMINO: VIA A CATANIA-GIUGLIANO

14.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Giugliano

Catania-Giugliano 1-0: le formazioni ufficiali

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Miceli, Celli; Casasola, Corbari, Quaini (dal 46′ D’Ausilio), Donnarumma (dal 65′ Ponsi); Jimenez, Lunetta (dal 61′ Bruzzaniti); Rolfini (dal 61′ Forte e dal 73′ Di Noia). A disposizione: Bethers, Coco, Ierardi, Allegretto, Doni, Cargnelutti, Raimo. Allenatore: Domenico Toscano

GIUGLIANO (3-5-2): Greco; D’Avino, Laezza (dal 69′ Balde), Caldore; Marchisano, Peluso (dal 46′ Egharevba), De Rosa (dal 90′ Cester), Zammarini, D’Agostino (dal 69′ Vaglica); Prado, Volpe (dal 46′ Broh). A disposizione: Santarelli, Bolletta, Justiniano, Bozza, Minei, Murilo. Allenatore: Raffaele Di Napoli

ARBITRO: Il sig. Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano

ASSISTENTI: Il sig. Federico Linari della sezione di Firenze e il sig. Emanuele Bracaccini della sezione di Macerata

QUARTO UOMO: Il sig. Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo

FVS: Il sig. Lorenzo Chillemi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto

AMMONITI: 40′ Quaini (CAT)

ESPULSI:

RETI: 68′ D’Ausilio (CAT)

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la ventottesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Catania-Giugliano sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.