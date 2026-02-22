Serie C, Catania-Giugliano 1-0: la decide D’Ausilio al 65′, rossazzurri saldi al secondo posto

Torna in campo oggi il Catania che alle 14.30 sfida al “Massimino” il Giugliano, una gara molto importante per dare continuità alla vittoria nel recupero della 25° giornata contro il Trapani per 4-0. Occhio però ai gialloblù campani che stanno vivendo un ottimo stato di forma con la cura Di Napoli per ottenere una preziosa salvezza. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Catania-Giugliano 1-0: la diretta della partita
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA
90+7′ – FINISCE QUI IL CATANIA VINCE CONTRO IL GIUGLIANO PER 1-0!
90+6′ – Giugliano ad un passo dal pareggio con Marchisano, ma il numero 2 fallisce l’occasione
90′ – Concessi sette minuti di recupero
90′ – Nel Giugliano fuori De Rosa per Cester
73′ – Nel Catania fuori Forte per infortunio dentro Di Noia
69′ – Nel Giugliano fuori D’Agostino e Laezza per Balde e Vaglica
68′ – CATANIA IN VANTAGGIO CON LA RETE DI MICHELE D’AUSILIO SU ASSIST DI FORTE. 1-0 CATANIA!
65′ – Il Catania sostituisce Donnarumma per Ponsi
61′ – Nel Catania fuori Rolfini e Lunetta per Forte e Bruzzaniti
59′ – Il Giugliano sostituisce Peluso e Volpe con Egharevba e Broh
58′ – Catania vicino al vantaggio con una rovesciata di D’Ausilio, palla di poco a lato dalla porta difesa da Greco
55′ – GOL ANNULLATO AL CATANIA: rete di Lunetta su assist di Casasola ma il direttore di gara annulla tutto per fuorigioco
50′ – Giugliano vicino al gol con un tiro dalla distanza di De Rosa, grande parata di Dini che respinge
46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO AL MASSIMINO: NEL CATANIA DENTRO D’AUSILIO E FUORI QUAINI
Catania-Giugliano 0-0: partita bloccata al Massimino
45+2′ – FINE PRIMO TEMPO AL MASSIMINO: 0-0 TRA CATANIA E GIUGLIANO
45′ – Concessi due minuti di recupero
40′ – Ammonito Quaini nel Catania
35′ – Gara bloccata e tanti errori da una parte e dall’altra. Per adesso 0-0 al Massimino
20′ – Giugliano vicino al vantaggio con De Rosa che imbecca Prado in area di rigore, il numero 9 gialloblù si divora il gol del vantaggio
19′ – Ancora rossazzurri in avanti con una conclusione in area di Corbari, pallone di poco alto sopra la traversa
15′ – Giugliano pericoloso con una conclusione pericolosa di De Rosa, grande intervento di Dini che nega l’1-0 ai campani
8′ – Ancora Catania pericoloso con Jimenez che prova un tiro che si rivela un assist perfetto per Lunetta, pallone di nulla a lato
4′ – Catania vicino al gol con Casasola di testa su angolo, para in presa Greco
1′ – INIZIA IL MATCH AL MASSIMINO: VIA A CATANIA-GIUGLIANO
14.30 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Giugliano
Catania-Giugliano 1-0: le formazioni ufficiali
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Miceli, Celli; Casasola, Corbari, Quaini (dal 46′ D’Ausilio), Donnarumma (dal 65′ Ponsi); Jimenez, Lunetta (dal 61′ Bruzzaniti); Rolfini (dal 61′ Forte e dal 73′ Di Noia). A disposizione: Bethers, Coco, Ierardi, Allegretto, Doni, Cargnelutti, Raimo. Allenatore: Domenico Toscano
GIUGLIANO (3-5-2): Greco; D’Avino, Laezza (dal 69′ Balde), Caldore; Marchisano, Peluso (dal 46′ Egharevba), De Rosa (dal 90′ Cester), Zammarini, D’Agostino (dal 69′ Vaglica); Prado, Volpe (dal 46′ Broh). A disposizione: Santarelli, Bolletta, Justiniano, Bozza, Minei, Murilo. Allenatore: Raffaele Di Napoli
ARBITRO: Il sig. Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano
ASSISTENTI: Il sig. Federico Linari della sezione di Firenze e il sig. Emanuele Bracaccini della sezione di Macerata
QUARTO UOMO: Il sig. Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo
FVS: Il sig. Lorenzo Chillemi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto
AMMONITI: 40′ Quaini (CAT)
ESPULSI:
RETI: 68′ D’Ausilio (CAT)
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la ventottesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.
Inoltre, il match Catania-Giugliano sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.