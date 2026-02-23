A Paternò la rassegna letteraria “Un Macello di Libri”

- Pubblicità -

Letteratura, arte e cultura protagoniste nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, nella cornice suggestiva del complesso monumentale dell’Ex Macello di Paternò in via Fonte Maimonide grazie alla rassegna letteraria denominata “Un Macello di libri”, che è giunta alla sua terza edizione. Organizzata in partnership tra il Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto, il Circolo Letterario Pennagramma, cui si sono aggiunte per questa edizione anche l’associazione Cittàviva e la libreria Gulisano, e con il patrocinio del Comune di Paternò, ospiterà, dal 28 febbraio al 31 maggio, 13 scrittori siciliani apprezzati in ambito regionale e nazionale,

L’iniziativa si inserisce nella cornice delle iniziative del progetto “Coltiviamo Bellezza”, un processo di riqualificazione fisica e rivitalizzazione culturale dell’area dell’Ex Macello di Paternò, a cui un gruppo sempre più numeroso di associazioni e cittadini, coordinati dal Presidio ed in collaborazione con l’ente comunale, sta dando un nuovo volto, costituendo un concreto esempio di laboratorio di sussidiarietà, e costituisce un primo passo per la realizzazione degli scopi del Patto Locale per la Lettura del Comune di Paternò.

La rassegna vuole essere, dunque, occasione per donare occasioni di cultura alla città, ma anche per ritrovarsi insieme e condividere momenti di comunità e condivisione all’insegna della letteratura edell’arte. Un’iniziativa che vede ancora una volta l’associazionismo incarnare un ruolo propositivo per stimolare e coinvolgere cittadini e istituzioni nel produrre cultura e valorizzare il Bene Comune.

Si allegano il programma e la locandina dell’iniziativa.

Programma:

• Sabato 28 febbraio dalle ore 17:30: presentazione del libro “La recita di Natale”, di Claudia Cocuzza;

• Martedì 10 marzo dalle ore 17:30: presentazione del libro “La Regina di Tebe”, di Anna Maria Zizza;

• Sabato 14 marzo dalle ore 17:30: presentazione del libro: “Sopra il filo sottile. Frammenti di un amore tra le macerie della seconda guerra mondiale”, di Maria Rosi Longo;

• Venerdì 20 marzo dalle ore 17:30: presentazione del libro “Arrocco Siciliano”, di Costanza Diquattro;

• Sabato 28 marzo dalle ore 17:30: presentazione del libro “Mamma, a modo mio”, di Sarah Donzuso;

• Sabato 11 aprile dalle ore 17:30: presentazione del libro “The dream machine”, di Mario Cunsolo;

• Martedì 14 aprile dalle ore 17:30: presentazione del libro “Alieni e la vita nello spazio”, di Salvatore Vitellino;

• Giovedì 16 aprile dalle ore 17:30: presentazione del libro “E oltre. Il viaggio di Nadia nella malattia”, di Stefano Callipo;

• Sabato 18 aprile dalle ore 17:30: presentazione del libro “Arte a Taormina”, di Ghumbert Di Cattolica;

• Venerdì 8 maggio dalle ore 17:30: presentazione del libro “L’architettura italiana dal 2000 ad oggi”, di Luigi PrestinenzaPuglisi;

• Sabato 16 maggio dalle ore 17:30: presentazione del libro “L’estate della dolciera”, di Anna Maria Zizza;

• Sabato 23 maggio dalle ore 17:30: presentazione del libro su G. B. Nicolsi “Il primo uomo che vide la terra dallo spazio”, di Vincenzo Cunsolo;

• Domenica 31 maggio dalle ore 17:30: presentazione del libro (in pubblicazione il 12 aprile) “Joanna degli incanti”, di Simona Loiacono;

Durante le presentazioni avranno luogo anche performances musicali e teatrali.

Tutti gli incontri sono gratuiti. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare numerosa.