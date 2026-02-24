Lions Sicilia, Conferenza d’Inverno tra Stati generali e nuovi protocolli per salute e inclusione

- Pubblicità -

Nella sessione di domenica mattina sono stati firmati un protocollo d’intesa e una convenzione. Il protocollo, siglato tra Lions Distretto Sicilia e l’associazione Myra ETS, rappresentato da Antonino Cimò, in sinergia con la Fondazione Luxottica, rappresentata da Andrea Rendina, si propone di organizzare campagne di prevenzione della salute e l’inclusione delle persone con disabilità, soprattutto visiva. Tra le azioni di intervento sociale prevista anche la distribuzione di occhiali tra i detenuti delle carceri siciliane, specialmente le più grandi, come Pagliarelli e Ucciardone di Palermo e piazza Lanza di Catania. Sottoscritta inoltre la convenzione con l’associazione Ebbene ETS, presieduta da Elisa Furnari e rappresentata da Francesco Passantino, finalizzata a gestire al meglio il camper attrezzato per gli screening gratuiti nel territorio siciliano, realizzato col contributo di LCIF, la Fondazione di Lions Clubs International. Le due sottoscrizioni confermano ancora una volta la capacità Lions di costituire una rete solidale e proattiva con enti, istituzioni e altre associazioni.

“In questi ultimi anni – ha dichiarato Taviano – Lions International ci ha presentato una serie di sfide e di innovazioni volte a rendere sempre più efficace e concreto il nostro servizio in un mondo che cambia e che ci presenta criticità e problematiche sempre più complesse”, sfide e innovazioni che i club e Lions siciliani hanno raccolto, raggiungendo obiettivi importanti e proiettandosi verso nuove e più sfidanti mete”.

Solidarietà e sostegno a Niscemi e alle comunità colpite dal ciclone Harry, iniziative di servizio per il disagio e le fragilità. La Conferenza d’Inverno del Distretto Lions 108Yb Sicilia – ospitata al Palace Hotel di Palermo il 21 e 22 febbraio – ha confermato l’impegno dei 123 Lions club siciliani che, con oltre 4100 soci, si confermano primi in Europa per crescita associativa e rappresentano un presidio di cittadinanza attiva nel territorio per emergenze come quelle recenti, a tutela dei più fragili, della salute, dei giovani e dell’ambiente. Il tradizionale appuntamento di febbraio quest’anno è stato occasione per la convocazione degli Stati generali del lionismo siciliano, con cui il Governatore Diego Taviano ha chiamato a raccolta i soci per discutere con il primo e il secondo vice Walter Buscema e Antonio Bellia e la governance su temi cruciali per la vita dell’associazione, dall’incremento della presenza giovanile e femminile all’impatto sociale dell’azione di Lions International, la più grande organizzazione di servizio umanitario globale del mondo.

