Fondachello in ginocchio dopo il ciclone Harry: il Comune di Mascali lancia l’allarme alla Regione

Un litorale ferito, sepolto sotto tonnellate di detriti e privato delle sue difese naturali e artificiali. È questa la fotografia scattata dall’Amministrazione comunale di Mascali all’esito di una minuziosa ricognizione sul lungomare di Fondachello, duramente colpito dalla furia del ciclone Harry lo scorso gennaio.



Con una nota ufficiale trasmessa alla Presidenza della Regione Siciliana e al Dipartimento della Protezione Civile, il primo cittadino Luigi Messina e la vice sindaco Veronica Musumeci hanno formalizzato una richiesta di intervento immediato. Il quadro descritto è di estrema gravità.



Dalle verifiche effettuate sul litorale mascalese è stata riscontrata la massiccia presenza di materiale legnoso secco (tronchi, ramaglie, residui vegetali) su arenile e fascia boscata. Materiali che rischiano di compromettere la stabilità della vegetazione costiera e l’accumulo diffuso di rifiuti e materiali trasportati dal mare.



Dalla ricognizione effettuata dal vice sindaco Veronica Musumeci, unitamente ai tecnici comunali, emerge che le opere di protezione costiera risultano gravemente danneggiate in diversi punti, con crolli e discontinuità strutturali, rendendo vulnerabile l’intera fascia boscata retrostante ed esponendola direttamente all’azione del moto ondoso, con aggravamento del quadro di rischio.



Tale quadro configura un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità, aggravato dall’approssimarsi della stagione estiva, considerato che l’ingente quantità di biomassa secca costituisce un potenziale accelerante di incendi di vasta portata.



Nella nota a firma del sindaco Luigi Messina e del vice sindaco e assessore delegato, Veronica Musumeci, si rappresenta che il Comune di Mascali non dispone competenze tecniche specialistiche, risorse economiche necessarie, e potere istituzionale per intervenire in via sostitutiva su aree demaniali marittime, opere di difesa costiera e interventi strutturali di mitigazione del rischio, che ricadono nelle competenze degli Enti regionali e statali.



Da qui la richiesta urgente di attivare con urgenza interventi straordinari di messa in sicurezza, a cominciare dalla rimozione dei detriti, la pulizia dell’arenile e della fascia boscata, oltre alla verifica tecnica delle opere di protezione costiera danneggiate e la programmazione dei conseguenti interventi. Sollecitata anche l’attivazione, tramite il SIRU, di un’azione coordinata sovracomunale e l’avvio di una progettazione integrata del litorale orientata alla resilienza climatica.



“Non possiamo restare a guardare mentre il nostro litorale, cuore pulsante dell’economia e della bellezza del nostro territorio, soccombe sotto il peso dei danni causati da eventi meteorologici sempre più estremi – afferma il vice sindaco Veronica Musumeci -. La nostra ricognizione ha portato alla luce una vulnerabilità che va ben oltre la semplice pulizia della spiaggia. Non si tratta solo di riparare i danni, ma di progettare una costa resiliente per le future sfide. Il tempo delle attese è scaduto: l’estate è alle porte e la sicurezza dei cittadini non è negoziabile.”