La Passione di Agata raccontata dalla Marionettistica dei Fratelli Napoli 

- Pubblicità -

CATANIA – La Compagnia Arte pupi Fratelli Napoli, maestri pupari catanesi dal 1921, grande richiesta ritorna in scena domenica 1 marzo, alle ore 18.00, sul palco del Teatro Dusmet con “La Passione di Agata”, spettacolo dedicato al racconto storico e spirituale del dramma interiore di Agata, serva di Cristo.

“Abbiamo ripreso una tradizione dell’arte puparesca catanese– spiega Alessandro Napoli– perché mettere in scena la vita dei santi, oltre al classico repertorio cavalleresco, è un felice legame con la nostra storia di antichi pupari, che non abbiamo mai dimenticato di onorare”.

- Pubblicità -

Un dramma, costruito sulla base dei testi latini, firmato da Alessandro e Fiorenzo Napoli, che racconta la storia interiore di Sant’Aituzza mantenendo tutti quegli episodi di tradizione popolare come i famosi particolari del telaio e del velo. La voce di Agata sarà interpretata dall’attrice Tiziana Giletto.

Una rappresentazione scenica tutta barocca con lo schiaffo, lo strappo delle mammelle, il tratto d’eculeo in scena e la fornace fuori scena, che mette in contrapposizione la santità di Agata innamorata di Cristo e la carnalità di Quinziano accecato dalla malata voglia di possedere la giovane donna a qualunque costo.