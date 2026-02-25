Metropolitana di superficie: oltre la proposta del sindaco Trantino per collegare Catania e l’area occidentale etnea – L’Intervista al Senatore Firrarello e al prof. Russo

Salve a tutti e ben ritrovati nella rubrica di Hashtag Sicilia “L’Intervista“.
Questa sera insieme ai nostri ospiti – che sono il senatore Pino Firrarello, sindaco di Bronte, e il professore Francesco Russo, docente all’università di Reggio Calabria, già vice presidente della Regione calabra -discuteremo della proposta relativa alla realizzazione di una metropolitana di superficie per collegare alcuni comuni dell’Etna alla città, formulata dal sindaco di Catania, avvocato Enrico Trantino.
Il sindaco di Bronte, pur condividendo la proposta del sindaco della città metropolitana, ha fatto rilevare la necessità di prolungare la metropolitana sino a Randazzo, adeguando il tracciato della linea della Circumetnea, un’arteria concepita nell’800 per favorire il trasporto di merci e persone dai comuni del versante occidentale dell’Etna a Catania.
Il professore Russo, durante la nostra conversazione, oltre a condividere la proposta del senatore Firrarello, si è spinto oltre, sostenendo non solo che il prolungamento della metropolitana fino a Randazzo non comporta grandi investimenti: solo la sostituzione del binario a scartamento ridotto e poco altro; ma anche la possibilità di collegare Catania a Giardini – tramite la vecchia linea ferrata Randazzo – Giardini (in disuso). Il professore Russo ha ripreso anche la proposta formulata in occasione di incontri precedenti di fare arrivare la metropolitana alla zona industriale e alla stessa Foce del Simeto.
Per tutti questi temi, e molti altri ancora, non ci resta che darvi appuntamento questa sera, alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla pagina Facebook, sul canale Youtube, e su tutti gli altri canali social del giornale. Non mancate!