Metropolitana di superficie: oltre la proposta del sindaco Trantino per collegare Catania e l’area occidentale etnea – L’Intervista al Senatore Firrarello e al prof. Russo

- Pubblicità -

Salve a tutti e ben ritrovati nella rubrica di Hashtag Sicilia “L’Intervista“.

Questa sera insieme ai nostri ospiti – che sono il senatore Pino Firrarello, sindaco di Bronte, e il professore Francesco Russo, docente all’università di Reggio Calabria, già vice presidente della Regione calabra -discuteremo della proposta relativa alla realizzazione di una metropolitana di superficie per collegare alcuni comuni dell’Etna alla città, formulata dal sindaco di Catania, avvocato Enrico Trantino.

- Pubblicità -

Il sindaco di Bronte, pur condividendo la proposta del sindaco della città metropolitana, ha fatto rilevare la necessità di prolungare la metropolitana sino a Randazzo, adeguando il tracciato della linea della Circumetnea, un’arteria concepita nell’800 per favorire il trasporto di merci e persone dai comuni del versante occidentale dell’Etna a Catania.

Il professore Russo, durante la nostra conversazione, oltre a condividere la proposta del senatore Firrarello, si è spinto oltre, sostenendo non solo che il prolungamento della metropolitana fino a Randazzo non comporta grandi investimenti: solo la sostituzione del binario a scartamento ridotto e poco altro; ma anche la possibilità di collegare Catania a Giardini – tramite la vecchia linea ferrata Randazzo – Giardini (in disuso). Il professore Russo ha ripreso anche la proposta formulata in occasione di incontri precedenti di fare arrivare la metropolitana alla zona industriale e alla stessa Foce del Simeto.

Per tutti questi temi, e molti altri ancora, non ci resta che darvi appuntamento questa sera, alle ore 20.00 con la nostra prima visione trasmessa sulla pagina Facebook, sul canale Youtube, e su tutti gli altri canali social del giornale. Non mancate!