A Siracusa nasce la sezione di BCsicilia: eletti presidente e direttivo

Nasce a Siracusa la Sezione di BCsicilia, l’Associazione a carattere regionale che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Nella prima assemblea della nuova Sede, è stato scelto il Consiglio Direttivo. Presidente del gruppo cittadino è stata eletta all’unanimità Amalia Daniele Di Bagni, Vicepresidente Susanna Corvaia, Segretario Moshe Ben Simon, invece Economo è stata nominata Gessica Bombaci, Carmine Corso sarà il Responsabile per la Formazione, mentre William Montagnet il Responsabile per la Comunicazione.

All’incontro era presente il Presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio, il Presidente della sede di Palazzolo Acreide Luigi Lombardo e la Presidente della sede di Rosolini Viviana Calvo.

La nuova Sede locale, in sinergia con gli enti territoriali, le istituzioni scolastiche e le realtà associative del territorio, intende configurarsi quale punto di riferimento attivo e qualificato per la promozione della cultura e della memoria storica del siracusano. In tale prospettiva è stato delineato un articolato programma di iniziative finalizzate alla diffusione, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio storico-artistico del territorio aretuseo.

Tra le attività previste figurano: percorsi formativi aperti al pubblico, volti a far conoscere e approfondire lo straordinario patrimonio che segna in maniera originale le tappe dell’evoluzione della comunità siracusana e il suo divenire storico; l’organizzazione di convegni e seminari dedicati alla presentazione di nuovi studi e all’emersione di ulteriori elementi di ricerca. In tale ambito, il primo appuntamento sarà riservato al Medioevo; la pubblicazione di studi e ricerche, con il coinvolgimento di studiosi ed esperti che hanno contribuito in modo significativo all’analisi e alla ricostruzione della storia cittadina, al fine di promuoverne il prestigioso passato; specifiche attività di formazione e aggiornamento culturale rivolte ai soci, ma aperte a tutti coloro che intendano approfondire la conoscenza dei luoghi in cui vivono.

Al termine dei lavori, l’Assemblea ha deliberato nominare Socio Onorario della sede BCsicilia di Siracusa il Prof. Giuseppe Agnello, in riconoscimento degli alti meriti scientifici e del rilevante contributo offerto alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali della Sicilia.

Il gruppo è raggiungibile tramite tel. 339.8640258, email: siracusa@bcsicilia.it, oppure alla pagina facebook BCsicilia Siracusa.