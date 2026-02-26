Decreto bollette. Le osservazioni delle principali associazioni ambientaliste

"Il provvedimento così come impostato toglie risorse alle rinnovabili e all’efficienza energetica, mentre continua a dare ossigeno al sistema del gas, arrivando a rimborsarlo, e quindi di fatto esentarlo, dalla tassa sul carbonio prevista dal sistema ETS. L’Italia ha bisogno di soluzioni vere, non di ennesimi regali alle fonti fossili”

Scritto da
Redazione di Hashtag Sicilia
-
APERTURA-HASHTAG-SICILIA-NEWS-NOTIZIE-GIORNALE-ONLINE-OGGI-NOTIZIA-DEL-GIORNO-REDAZIONE - IMPRESE COSTO ENERGIA - RINCARI - BOLLETTE - PREZZO - SOLDI - LAMPADINA - ENERGIA ELETTRICA
- Pubblicità -

Greenpeace, Legambiente e WWF giudicano molto negativamente l’ennesimo “Decreto Bollette” portando in primo piano diverse criticità. “Il provvedimento – commento le associazioni, lungi dal mettere mano alle questioni strutturali per usufruire appieno dei vantaggi offerti dalle fonti rinnovabili, continua a dare ossigeno al sistema del gas, arrivando a rimborsarlo, e quindi di fatto esentarlo, dalla tassa sul carbonio prevista dal sistema ETS. Un attacco senza precedenti a uno dei più antichi capisaldi delle politiche climatiche in Europa, ben precedente al Green Deal, sul quale si basano comportamenti virtuosi e investimenti di una fetta significativa del tessuto industriale, energetico e no.  In realtà, come dimostra il caso della Spagna, l’unica strada che funziona è esattamente quella opposta, dare più spazio alle rinnovabili e disegnare il mercato su di esse: non si può risolvere il problema del prezzo del gas colpendo le altre fonti energetiche”.

I cittadini spagnoli pagano bollette del 40% più basse delle nostre non certo perché hanno smantellato le politiche green, ma perché producono più energia da fonti rinnovabili rispetto a noi, come del resto ammette il ministro Pichetto Fratin in una intervista al Sole 24 Ore.

- Pubblicità -

Il decreto, così impostato, risponde a una logica politica e ideologica, a partire dall’impegno di importare in Italia il 12% del GNL statunitense diretto all’Europa. Ma toglie risorse alle rinnovabili e all’efficienza energetica per sopperire i costi emergenziali legati ai contributi una tantum per le famiglie a basso reddito che ancora una volta non vedranno politiche strutturali.

Un Decreto che ha già avuto i suoi primi effetti, ovvero quello di mandare in tilt i titoli delle società energetiche, con percentuali di riduzioni dal 2 al 3%.

“Questo governo – dichiarano le associazioni – continua a ignorare le vere soluzioni: investire massicciamente in eolico e solare, sbloccare finalmente le aste per l’eolico offshore sempre più in crisi, disaccoppiare il prezzo dell’elettricità da quello del gas, tassare gli extraprofitti delle multinazionali fossili e finanziare l’efficienza energetica per liberare famiglie e imprese dalla schiavitù del gas fossile. Invece di correre in soccorso del clima e dei cittadini, si sceglie ancora una volta di correre in soccorso del gas. L’Italia ha bisogno di soluzioni vere, non di ennesimi regali alle fonti fossili”

- Pubblicità -