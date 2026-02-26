“Incontra le Amazzoni”: a Catania il mito si fa impegno sociale e musica

- Pubblicità -



CATANIA – Il mito antico incontra le sfide del presente in un evento che coniuga arte, musica e impegno civile. Domenica 1 marzo 2026, alle ore 18:30, la suggestiva cornice del Centro Culturale Piazza Scammacca, in piazza Scammacca n. 9, ospiterà “Incontra le Amazzoni”, una serata-evento organizzata da Poetica Produzioni per presentare l’attesa opera musical “La Città delle Amazzoni”.

L’appuntamento non sarà solo una vetrina artistica, ma un profondo momento di riflessione sul ruolo della donna, l’autodeterminazione e la rinascita, attraverso il coinvolgimento di artisti, istituzioni e associazioni in prima linea nel sociale.



IL PROGRAMMA E GLI INTERVENTI

L’apertura dei lavori sarà affidata ad Alessandro Incognito, direttore artistico di Poetica Produzioni e protagonista dell’opera, che illustrerà la visione drammaturgica del progetto: un adattamento che attualizza il mito senza semplificarlo, offrendo nuove chiavi di lettura per interpretare lo spettacolo come uno strumento di evoluzione culturale.

Il cuore pulsante della narrazione sarà svelato da Laura Sfilio (Atandra), protagonista femminile, che descriverà il processo di costruzione del personaggio tra voce e corpo, culminando in una performance dal vivo dei temi dell’opera. A seguire, i compositori Franco Lazzaro e Airam guideranno il pubblico in un viaggio sonoro, spiegando come la musica diventi linguaggio identitario e ponte tra il classico e il contemporaneo, supportati da esempi musicali live.

ARTE E SOCIALE: IL CORPO E I DIRITTI

La seconda parte dell’evento vedrà il coinvolgimento di figure chiave del panorama associativo catanese, per legare l’archetipo delle Amazzoni alla realtà quotidiana:

• Il corpo e la rinascita: La dott.ssa Pina Travagliante (Vice Presidente A.N.D.O.S. Catania) analizzerà il parallelismo tra il mito e le storie di resilienza delle donne che affrontano la malattia, intesa come ferita e successiva rinascita.

• Indipendenza e lavoro: La dott.ssa Sarita Giuffrè (già Viceprefetto di Catania, per Centro Azione Donna) presenterà la realtà della Bottega Solidale “Donne In Azione – Arte e Sogni”, sottolineando l’importanza dell’indipendenza economica come base della libertà.

• L’arte di comunicare con il corpo: Erika Spagnolo (coreografa de La Città delle Amazzoni) la forza del corpo e dell’arte come modello di riscatto

• Centro Ascolto Vittime di violenza For Life: Elisa Romeo (consulente in relazione d’aiuto e primo ascolto e formatrice specializzata nello sviluppo personale) si soffermerà sull’importanza del sostegno alle vittime di ogni forma di violenza

• Sicurezza e sorellanza: La dott.ssa Valentina Capizzi (Presidente di “DonneVietatoMorire”) interverrà sui temi dell’autodifesa, leggendo le Amazzoni come metafora di sorellanza contro la violenza.

• Supporto alla vita: Concluderà il ciclo di interventi la dott.ssa Caterina Caltagirone (Presidente Centro Di Aiuto alla Vita Catania 1 ODV), con una riflessione sulla scelta e sul supporto durante la gravidanza.

• Moderatrice dell’incontro: Adelaide Barbagallo (giornalista)



L’EVENTO

“Incontra le Amazzoni” si configura come un’esperienza immersiva dove la potenza del musical diventa il pretesto per un’analisi collettiva sulla giustizia e la responsabilità sociale. L’incontro si preannuncia come uno dei momenti culturali più significativi del mese di marzo a Catania sul tema della donna