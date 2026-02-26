“Liberty in Jazz 2026”, a Catania sabato 28 febbraio il secondo appuntamento con l’Alfredo D’Urso Trio

- Pubblicità -

Un “Viaggio musicale dal Brasile all’Argentina”, nelle sale di una storica dimora le cui mura di arte, viaggi e musica trasudano.

Questa la proposta musicale dell’Alfredo D’Urso Trio, in scena sabato 28 febbraio alle 21 per il secondo appuntamento della rassegna “Liberty in Jazz 2026”, nella suggestiva cornice di Villa Ardizzone Eventi, in viale Mario Rapisardi 114 a Catania.

Sei appuntamenti, da gennaio a giugno, per una location ideale per il jazz. Si rinnova l’impegno della famiglia Ardizzone in favore di cultura, arte e in particolar modo della musica, in una dimora storica, autentica “perla” del liberty catanese.

Musicista e didatta, Alfredo D’Urso è nato a Catania. Diplomatosi brillantemente presso il conservatorio di musica “Licilio Refice” di Frosinone, ha seguito corsi di perfezionamento con Angelo Ferraro, Alvaro Compony, Angelo Gilardino. Ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e all’estero: Francia, Belgio, Spagna.

Musicista che spazia fra i vari generi della musica colta, oltre all’attività solistica suona in formazioni da camera ed inoltre fa parte dell’orchestra a plettro “Città di Taormina” in qualità di prima chitarra.

Ha ottenuto con il massimo dei voti il diploma triennale all’Accademia Musicale Pescarese, e nel luglio 2007 ha conseguito con 110 e lode il diploma accademico di secondo livello in discipline musicali (specialità chitarra) presso il Conservatorio di musica “Antonio Scontrino” di Trapani.

Molto attivo nell’insegnamento, diversi suoi allievi hanno ottenuto prestigiosi risultati in concorsi nazionali e internazionali. È docente titolare presso il liceo musicale “Turrisi Colonna” di Catania.

Membri dell’Alfredo D’Urso Trio sono:

Alfredo D’Urso – chitarre

– chitarre Antonio Bonasera – fiati

– fiati Francesco Bazzano – percussioni

Con Liberty in Jazz 2026 prende forma una nuova rassegna che intreccia musica, eleganza e spirito contemporaneo, nel segno di una tradizione che guarda avanti. Un percorso sonoro che celebra il jazz nelle sue molteplici declinazioni, valorizzando progetti originali, personalità artistiche riconosciute e nuove traiettorie espressive.

Sei appuntamenti che raccontano il jazz come linguaggio vivo, aperto al dialogo e alla contaminazione. Ensemble diversi per organico e visione artistica si alternano sul palco, offrendo al pubblico un’esperienza musicale ricca di sfumature, dall’intimità del duo alla forza narrativa del quartetto.

Il cartellone propone un viaggio che attraversa composizioni originali, riletture raffinate e interplay di alto livello, mettendo al centro la qualità musicale, l’ascolto e la relazione diretta tra artisti e pubblico. Liberty in Jazz 2026 non è solo una serie di concerti, ma uno spazio di incontro e condivisione, dove il jazz diventa racconto, libertà creativa e forma di bellezza accessibile.

Un invito ad abitare il tempo della musica con attenzione e curiosità, lasciandosi guidare dal suono, dall’eleganza delle forme e dall’energia sempre rinnovata del jazz.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00. Costo biglietto: € 15,00 (ridotto € 10,00 per under 16 e over 70)