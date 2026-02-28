Aci Catania promuove il corso gratuito per Ufficiali di Gara: al via la formazione dei nuovi Commissari di percorso

- Pubblicità -

L’Automobile Club Catania, nell’ambito delle proprie attività di promozione e sviluppo dello sport automobilistico sul territorio, organizza un corso gratuito per Ufficiale di Gara, qualifica Commissario di Percorso, finalizzato alla formazione di nuove figure tecniche a supporto delle competizioni motoristiche. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per tutti gli appassionati che desiderano entrare a far parte in modo attivo e qualificato del mondo del motorsport, contribuendo alla sicurezza, alla regolarità e alla corretta gestione delle manifestazioni automobilistiche. Il corso, che si concluderà con un esame finale, si terrà presso la sede dell’Aci Catania, in via Sabotino 3 (angolo via P. Mascagni 73), nei giorni 11, 12 e 13 marzo 2026, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, ed è rivolto ai cittadini italiani in possesso di patente di guida B e diploma di scuola dell’obbligo.

“L’Automobile Club Catania continua a investire nella formazione e nella crescita del movimento sportivo sul territorio – dichiara il presidente Maurizio Magnano San Lio – Formare nuovi Ufficiali di Gara significa garantire qualità, sicurezza e professionalità alle competizioni, ma anche offrire ai giovani e agli appassionati un’occasione concreta per trasformare la propria passione in impegno attivo. Con questo corso vogliamo offrire una concreta occasione di crescita a chi intende mettere la propria passione al servizio dello sport”. Attraverso questo percorso formativo, Aci Catania conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle professionalità sportive e nel rafforzamento della cultura della sicurezza nel motorsport. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Ufficio Sportivo dell’Aci Catania all’indirizzo email ufficiosportivo@catania.aci.it o al numero 336.920915.

