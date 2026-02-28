Oltre gli Specchi”: a Catania, Lions e Istituto Ferrarin insieme per la legalità digitale e il benessere psicologico

- Pubblicità -

CATANIA – In un’epoca in cui l’identità giovanile si frammenta tra realtà fisica e specchi digitali, l’educazione al rispetto diventa la “rotta” prioritaria per gli studenti. Si è svolto presso l’Aula Magna dell’I.T.AER. “A. Ferrarin” di Catania l’incontro “Oltre gli Specchi: Riflessi di Identità e Rispetto”, un service formativo promosso dal Lions Club Acicastello Riviera dei Ciclopi.

L’evento ha trasformato la scuola in un laboratorio di cittadinanza attiva, mettendo a confronto gli studenti con esperti di psicologia e diritto per analizzare le sfide poste dai nuovi linguaggi digitali e dalle insidie dell’intelligenza artificiale.

- Pubblicità -

La scuola come presidio di prevenzione

I lavori sono stati aperti dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Patrizia Pittalà, che ha ribadito come la prevenzione sia il pilastro fondamentale per la formazione dei futuri professionisti del volo. Un messaggio condiviso con forza dai rappresentanti degli studenti — Matteo Musumeci, Dario Ingrassia, Giuseppe Romeo e Giuseppe Amantia — che hanno sollecitato un dialogo aperto sui temi del benessere psicologico e della legalità all’interno delle mura scolastiche.

Dall’isolamento all’empatia: il peso del silenzio

Il Dott. Sandro Mangano, psicologo e socio Lions, ha esplorato le dinamiche dell’esclusione e il cosiddetto “bullismo dei silenzi”. Il momento più toccante della mattinata è stato la lettura di una lettera anonima, che ha dato voce al dolore di chi si sente invisibile e deriso.

“L’isolamento ferisce quanto un atto violento”, ha spiegato Mangano, sottolineando l’importanza di decodificare il disagio giovanile prima che diventi cronico.

Legalità online: il falso mito dell’anonimato

Sul fronte giuridico, l’Avv. Elisa Nicolosi, socia del club, ha tracciato i confini della responsabilità digitale. Con un intervento tecnico ma accessibile, l’avvocato ha smontato l’illusione dell’anonimato sul web, spiegando come metadati e tracce digitali rimangano indelebili anche dopo la cancellazione dei contenuti. L’attenzione si è spostata sulla tutela della privacy e sulla responsabilità penale e civile che ricade sui minori e sulle loro famiglie in caso di condotte illecite.

Una rete di supporto attiva

In chiusura, la Vicepreside Prof.ssa Messina e la referente per il contrasto al bullismo, Prof.ssa Sinatra, hanno esortato i ragazzi a rompere il muro dell’omertà. Il Lions Club Acicastello Riviera dei Ciclopi ha ufficializzato il proprio impegno offrendo agli studenti una rete di supporto concreta: i professionisti Mangano e Nicolosi resteranno a disposizione per consulenze e ascolto protetto.

L’incontro si è concluso con un appello agli studenti a farsi “testimoni attivi” di legalità, ricordando che la difesa dei più fragili è il primo passo per una società più giusta.