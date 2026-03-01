Fabio Porta (PD) a Montevideo in occasione della prima ratifica parlamentare dell’Accordo UE-Mercosur

- Pubblicità -

Il Parlamento dell’Uruguay è stato il primo tra i Paesi del blocco UE-Mercosur a ratificare l’accordo firmato lo scorso gennaio dalla Commissione Europea e dai quattro Presidenti di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

Fabio Porta, deputato italiano eletto in Sudamerica, era nella capitale uruguaiana nella data che il Ministro degli Esteri del paese sudamericano Mario Lubetkin ha definito “storica” e anche un “segnale” verso l’Europa e il mondo.

Il parlamentare democratico ha incontrato il Ministro degli Esteri uruguaiano a Montevideo poche ore dopo la ratifica da parte del Parlamento.

“Con questa ratifica sarà possibile avviare – ha dichiarato l’On. Porta – la fase transitoria relativa all’accordo commerciale; un passo importante e significativo, al quale nelle prossime settimane seguiranno le analoghe ratifiche dei Parlamenti degli Stati aderenti al Mercocur.”

Dopo l’incontro con Lubetkin l’On. Porta ha voluto riunirsi con il collega senatore Daniel Caggiani, capogruppo in Parlamento del “Frente Amplio”, la coalizione di centro-sinistra che guida il Paese sudamericano. “Abbiamo convenuto sulla valenza storica di questo accordo – ha aggiunto Porta – in risposta ai rigurgiti di sovranismi e nazionalismi e come avvio di una nuova fase di relazioni tra Europa e America Latina.”