Porta: “Dal Brasile un modello avanzato per la tutela delle donne vittime di violenza”

L’on. Fabio Porta ha partecipato al webinar internazionale del Forum INTERVID, organizzato dall’Associazione di Amicizia Italia‑Brasile, dedicato al confronto tra la Legge Mariana Ferrer e la Legge Maria da Penha e la nuova legislazione italiana sul consenso e sul femminicidio.

Nel suo intervento ha sottolineato come la protezione effettiva delle vittime, in particolare delle donne vittime di violenza, non sia più una questione solo nazionale, ma un terreno di cooperazione tra Brasile, Italia ed Europa.

Porta ha richiamato il valore del modello brasiliano nella prevenzione della revittimizzazione nei processi e il percorso italiano sul consenso e sul femminicidio, indicando la necessità di rafforzare strumenti di tutela, misure di protezione e formazione congiunta per magistrati e forze dell’ordine.

Tra i partecipanti, la Segreteria generale dell’Associazione di Amicizia Italia‑Brasilea, Iara Bartira da Silva, la Presidente di INTERVID, Mariana Ferrer, la Deputata italiana Sara Ferrari e la Prof.ssa Daniela Marrani (Università Salerno) a testimonianza del forte coinvolgimento istituzionale e parlamentare sui temi della violenza di genere. Porta, infine, ha auspicato l’elaborazione di protocolli comuni sul trattamento delle vittime e un ulteriore consolidamento del legame tra Brasile, Italia e Unione Europea nella lotta alla violenza di genere.